Sport
Wictor Petersson vann brons i kula. Foto: Jonas Ekströmer/ TT
Medalj första dagen på EM
Wictor Petersson vann
brons i kula på måndagen.
Det var den första dagen
på EM i friidrott.
– Det känns stort,
säger Wictor Petersson
till SVT.
Han kastade 20,97 meter.
Det är Sveriges
första medalj i kula
på ett mästerskap utomhus
någonsin.
Italien vann både guld
och silver i kula.
Leonardo Fabbri vann.
Han kastade 22,31 meter.
EM i friidrott är
i staden Birmingham
i Storbritannien.
EM fortsätter till och med
den 16 augusti.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2026