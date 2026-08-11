Medalj första dagen på EM

Wictor Petersson vann

brons i kula på måndagen.

Det var den första dagen

på EM i friidrott.

– Det känns stort,

säger Wictor Petersson

till SVT.

Han kastade 20,97 meter.

Det är Sveriges

första medalj i kula

på ett mästerskap utomhus

någonsin.

Italien vann både guld

och silver i kula.

Leonardo Fabbri vann.

Han kastade 22,31 meter.

EM i friidrott är

i staden Birmingham

i Storbritannien.

EM fortsätter till och med

den 16 augusti.

8 SIDOR/TT