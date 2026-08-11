Sport

Han har en medalj runt halsen. Han håller i en svensk flagga. Han är glad.

Wictor Petersson vann brons i kula. Foto: Jonas Ekströmer/ TT

Medalj första dagen på EM

Wictor Petersson vann
brons i kula på måndagen.
Det var den första dagen
på EM i friidrott.

– Det känns stort,
säger Wictor Petersson
till SVT.

Han kastade 20,97 meter.

Det är Sveriges
första medalj i kula
på ett mästerskap utomhus
någonsin.

Italien vann både guld
och silver i kula.
Leonardo Fabbri vann.
Han kastade 22,31 meter.

EM i friidrott är
i staden Birmingham
i Storbritannien.

EM fortsätter till och med
den 16 augusti.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2026

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