Sverige

Månen täcker solen. Bara en kant av solen syns.

Vid en solförmörkelse täcker månen solen. Foto: Eric Adams/AP/TT

På onsdag blir solen mörk

På onsdag den 12 augusti
händer något ovanligt i Europa.
Månen kommer att täcka solen.
Det blir solförmörkelse.

Mest syns det i Spanien
och på Island.
Därför reser många
människor dit för att titta.

Solförmörkelsen ska gå
att se i Sverige också.
Men här kommer inte hela
solen att täckas av månen.

Ungefär 20 procent av solen
kommer fortfarande att synas.
Det är ändå den största solförmörkelsen
i Sverige sedan år 2015.

– Solen kommer att se ut
som en skära.
Lite som månen brukar göra.

Det säger Robert Cumming
som är expert på rymden.

Solen börjar mörkna
klockan 19 på kvällen.
Den kommer att vara
som mörkast klockan 20
i nästan hela Sverige.

Men för att kunna se
solförmörkelsen måste
himlen vara fri från moln.

Det är viktigt att
inte titta rakt in i solen.
Då kan du förstöra ögonen.
Vanliga solglasögon
skyddar inte.

Men du kan använda
en diskokula med
många speglar på.
Det tipsar Robert Cumming om.

– Sätt diskokulan
där solen skiner.
Då speglar den solens ljus
i rummet eller på en vägg.
Så kan du titta på
solförmörkelsen
medan den händer.
Det blir ju lite
festligt också,
säger han.

8 SIDOR/TT

Solförmörkelse

  • En solförmörkelse händer
    när månen kommer
    mellan solen och jorden.
    Månen täcker solen.
    Då blir nästan
    allt ljus från solen stoppat
    från att nå fram till jorden
    under några minuter.
  • På onsdag den 12 augusti
    täcks delar av solen i Sverige.
    Nästa gång det händer är år 2039.
  • I Sverige kommer nästa
    totala solförmörkelse
    att hända om ungefär
    hundra år, år 2126.

11 augusti 2026

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8 kommentarer
  1. Sk skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 10:51

    Ska vara där

    Svara
  2. 🫠🫠🫠 skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 11:18

    Jag ska kolla på det.

    Svara
  3. Tilde Lundborg skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 11:40

    Kommer den synas i Asien bland annat vid Libanons område?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 augusti, 2026 kl. 12:18

      Hej!

      Vi har läst att månen
      kommer att täcka solen helt
      i ett ungefär 30 mil brett område
      över Spanien, Atlanten och Island
      på onsdag kväll.
      I andra delar av Europa och Sverige
      kommer månen att täcka
      ungefär 80 procent av solen.
      Vi vet inte hur det blir
      i Asien och Libanon.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  4. Vinne skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 12:00

    När imorn ser man det?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      11 augusti, 2026 kl. 12:13

      Hej!

      Du kanske ser det
      mellan klockan 19 och 20.
      Om det är bra väder.
      Läs i artikeln.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. Tilde Lundborg skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 12:42

    Ska den här nyheten inte vara Världen?
    Men ni kanske har rätt eftersom det hör till Sverige också.

    Svara
  6. cucuracha skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 16:00

    omg vilken tid går det att se i Spanien?? Snälla svara 8 sidor!!

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