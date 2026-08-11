På onsdag blir solen mörk

På onsdag den 12 augusti

händer något ovanligt i Europa.

Månen kommer att täcka solen.

Det blir solförmörkelse.

Mest syns det i Spanien

och på Island.

Därför reser många

människor dit för att titta.

Solförmörkelsen ska gå

att se i Sverige också.

Men här kommer inte hela

solen att täckas av månen.

Ungefär 20 procent av solen

kommer fortfarande att synas.

Det är ändå den största solförmörkelsen

i Sverige sedan år 2015.

– Solen kommer att se ut

som en skära.

Lite som månen brukar göra.

Det säger Robert Cumming

som är expert på rymden.

Solen börjar mörkna

klockan 19 på kvällen.

Den kommer att vara

som mörkast klockan 20

i nästan hela Sverige.

Men för att kunna se

solförmörkelsen måste

himlen vara fri från moln.

Det är viktigt att

inte titta rakt in i solen.

Då kan du förstöra ögonen.

Vanliga solglasögon

skyddar inte.

Men du kan använda

en diskokula med

många speglar på.

Det tipsar Robert Cumming om.

– Sätt diskokulan

där solen skiner.

Då speglar den solens ljus

i rummet eller på en vägg.

Så kan du titta på

solförmörkelsen

medan den händer.

Det blir ju lite

festligt också,

säger han.

8 SIDOR/TT