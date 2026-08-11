Världen

  • Colombia Earthquake

    Poliser vid ett hus som rasat ihop efter jordbävningen i Colombia. Foto: Vladimir Encima/AP/TT

  • Colombia Earthquake

    Ett torn på en kyrka har ramlat av i staden Manizales. Foto: John Jairo Bonilla/AP/TT

Många döda i jordbävning

Minst 132 människor
har dött i en jordbävning
i landet Colombia.
Det kan vara många fler.
Nästan 600 människor
är skadade.

Jordbävningen hände i måndags.
Marken skakade mycket.
I flera städer föll hus ihop.
Många människor hamnade
under husen.

I staden Cali har ett sjukhus
som jobbar med särskild vård
för små barn rasat ihop.

Det är den största jordbävningen
som har hänt i Colombia
på väldigt många år.

Jordbävningen kändes
också i länder nära Colombia.
Det är Ecuador, Panama
och Venezuela.

Europeiska Unionen, EU,
USA, Mexiko och flera andra
länder skickar nu hjälp
till Colombia.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2026

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3 kommentarer
  1. v skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 09:45

    det är fruktansvärt att sånt här händer, och att många människor dödades .men det är naturens gång. man vet aldrig när sånt kommer. 😒😪😭😢hoppas dom får hjälp av andra länder.

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  2. Tilde Lundborg skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 10:03

    Richterskalan är 7,4.

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  3. Luisa skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 14:05

    Det är sorgligt verkligen! hoppas att andra länder skickar hjälp!😢😢😔

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