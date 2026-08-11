Många döda i jordbävning

Minst 132 människor

har dött i en jordbävning

i landet Colombia.

Det kan vara många fler.

Nästan 600 människor

är skadade.

Jordbävningen hände i måndags.

Marken skakade mycket.

I flera städer föll hus ihop.

Många människor hamnade

under husen.

I staden Cali har ett sjukhus

som jobbar med särskild vård

för små barn rasat ihop.

Det är den största jordbävningen

som har hänt i Colombia

på väldigt många år.

Jordbävningen kändes

också i länder nära Colombia.

Det är Ecuador, Panama

och Venezuela.

Europeiska Unionen, EU,

USA, Mexiko och flera andra

länder skickar nu hjälp

till Colombia.

8 SIDOR/TT