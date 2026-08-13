Sarah Sjöström vann guld

Simmaren Sarah Sjöström

tävlar igen efter

att ha blivit mamma.

I onsdags vann hon guld i EM.

Hon vann loppet 50 meter fjäril.

– Det är jättekul.

Det vågade jag inte hoppas på

när säsongen började.

Det säger Sarah Sjöström.

EM är hennes första

stora tävling på två år.

Hon har haft en paus

för att bli mamma.

Sarah Sjöströms guld var inte

Sveriges enda medalj.

I samma lopp kom

Sara Junevik trea.

Hon vann brons.

Roos Vanotterdijk från

Belgien tog silver.

Sarah Sjöström är en

av Sveriges bästa

simmare någonsin.

Nu har hon vunnit

18 guld i EM.

Hon har vunnit 97 medaljer

i olika stora mästerskap.

Senare i veckan ska

hon tävla i 50 meter fritt.

Då kan det bli en medalj till.

EM är i Paris i Frankrike.

Du kan se tävlingarna

i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT