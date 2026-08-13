Sport
Sarah Sjöström vann guld i EM i simning. Foto: Christine Olsson/TT
Sara Junevik och Sarah Sjöström med sina medaljer. Foto: Christine Olsson/TT
Sarah Sjöström vann guld
Simmaren Sarah Sjöström
tävlar igen efter
att ha blivit mamma.
I onsdags vann hon guld i EM.
Hon vann loppet 50 meter fjäril.
– Det är jättekul.
Det vågade jag inte hoppas på
när säsongen började.
Det säger Sarah Sjöström.
EM är hennes första
stora tävling på två år.
Hon har haft en paus
för att bli mamma.
Sarah Sjöströms guld var inte
Sveriges enda medalj.
I samma lopp kom
Sara Junevik trea.
Hon vann brons.
Roos Vanotterdijk från
Belgien tog silver.
Sarah Sjöström är en
av Sveriges bästa
simmare någonsin.
Nu har hon vunnit
18 guld i EM.
Hon har vunnit 97 medaljer
i olika stora mästerskap.
Senare i veckan ska
hon tävla i 50 meter fritt.
Då kan det bli en medalj till.
EM är i Paris i Frankrike.
Du kan se tävlingarna
i SVT och SVT Play.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2026
Jag tycker att S förslag är inte en bra idé. Svenska arbetare anstränger sig inte så mycket. Det är därför företag föredrar utländska arbetare ibland. Jag håller med om att det är orättvist, men det här är inte en bra lösning. Livet är orättvist.
🥰😊🙂grattis!