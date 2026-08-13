Sverige
Många människor tittade på solförmörkelsen vid Observatorielunden i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT
I Sverige kunde folk se när ungefär 85 procent av solen täcktes av månen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Signe Skyttberg tittar på solförmörkelsen med en särskild låda. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hela solen blev mörk i Spanien. Det var total solförmörkelse. Foto: Bernat Armangue/AP/TT
Människor i Liverpool i Storbritannien tittar på solförmörkelsen. Foto: Jon Super/AP/TT
Många såg solen bli mörk
Många miljoner människor
var ute på olika platser i världen
i onsdags kväll.
De tittade när solen blev mörk.
– Det var en fantastisk kväll.
Det säger Signe Skyttberg.
Hon var vid Observatorielunden
i Stockholm.
Många människor jublade högt
när solen skymdes av månen.
Det blev solförmörkelse.
I Sverige blev inte hela solen täckt.
Ungefär 85 procent blev täckt.
En smal skärva av solen syntes.
– De flesta var glada att vi
kunde se någonting alls,
säger Signe Skyttberg.
Folk tittade genom särskilda glasögon.
Solens ljus är starkt
och kan skada ögonen.
Andra tittade genom
särskilda lådor för att se
en bild av den mörka solen.
I stora delar av Spanien
såg människor
hela solen bli mörk.
Bara strålar från solen
syntes runt den svarta cirkeln.
– Jag tror att alla blev överraskade.
Det säger Peter Linde från Sverige.
Han hade rest till Spanien
för att titta.
8 SIDOR/TT
Tittade du på solförmörkelsen?
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13 augusti 2026
Jag såg lite av em spegelreflex från grannens fönster. Men jag önskade att alla invånare skulle få hem solförmörkelse glasögon.
Jag Tittade på solförmörkelsen i Dublin.
Där 94 procent blev täckt.
Det var jättekul.
Jag gjorde som Trump och tittade utan något. Jag ser ändå
Jag såg total solförmörkelse 1954 när jag var barn