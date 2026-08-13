Många såg solen bli mörk

Många miljoner människor

var ute på olika platser i världen

i onsdags kväll.

De tittade när solen blev mörk.

– Det var en fantastisk kväll.

Det säger Signe Skyttberg.

Hon var vid Observatorielunden

i Stockholm.

Många människor jublade högt

när solen skymdes av månen.

Det blev solförmörkelse.

I Sverige blev inte hela solen täckt.

Ungefär 85 procent blev täckt.

En smal skärva av solen syntes.

– De flesta var glada att vi

kunde se någonting alls,

säger Signe Skyttberg.

Folk tittade genom särskilda glasögon.

Solens ljus är starkt

och kan skada ögonen.

Andra tittade genom

särskilda lådor för att se

en bild av den mörka solen.

I stora delar av Spanien

såg människor

hela solen bli mörk.

Bara strålar från solen

syntes runt den svarta cirkeln.

– Jag tror att alla blev överraskade.

Det säger Peter Linde från Sverige.

Han hade rest till Spanien

för att titta.

8 SIDOR/TT

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