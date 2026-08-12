Studenter har lite pengar

Studenter har ofta

svårt med pengar.

De flesta lever av pengar

från bidrag och lån

för studier.

Den som studerar heltid

får ungefär fyra tusen kronor

i bidrag och nio tusen kronor i lån.

Många använder nästan

alla pengar till två saker.

Hyra och mat.

Det visar en undersökning

från företaget Lendo.

Studenter har ofta bara

ungefär 340 kronor kvar

när de betalat mat och hyra.

Det är ungefär lika mycket

som för några år sedan.

Men sedan dess

har priserna blivit högre.

– Jag har inte råd

att gå till tandläkaren

om jag ska ha råd

att betala hyran.

Det säger studenten

Alexandra Berntling.

Hennes hyra är ungefär

sex tusen kronor i månaden.

Det är mer än hälften

av alla hennes pengar.

Alexandra Berntling

är student i Stockholm.

Bostäder är ofta extra dyra

i Stockholm, Göteborg,

Lund och Uppsala.

– Att leva med lite pengar

gör att du mår sämre

både psykiskt och fysiskt,

säger Alexandra Berntling.

Alexandra Berntling köper

billig mat som nudlar.

Men hon drömmer om att ha råd

att köpa köttfärs och mozzarella.

8 SIDOR/TT