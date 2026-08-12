Sverige

Ett porträtt. Hon står mot en vägg vid ett hus.

Studenten Alexandra Berntling har bara lite pengar. Foto: Terhi Ylimäinen/TT

Studenter har lite pengar

Studenter har ofta
svårt med pengar.
De flesta lever av pengar
från bidrag och lån
för studier.

Den som studerar heltid
får ungefär fyra tusen kronor
i bidrag och nio tusen kronor i lån.

Många använder nästan
alla pengar till två saker.
Hyra och mat.

Det visar en undersökning
från företaget Lendo.

Studenter har ofta bara
ungefär 340 kronor kvar
när de betalat mat och hyra.

Det är ungefär lika mycket
som för några år sedan.
Men sedan dess
har priserna blivit högre.

– Jag har inte råd
att gå till tandläkaren
om jag ska ha råd
att betala hyran.

Det säger studenten
Alexandra Berntling.

Hennes hyra är ungefär
sex tusen kronor i månaden.
Det är mer än hälften
av alla hennes pengar.

Alexandra Berntling
är student i Stockholm.
Bostäder är ofta extra dyra
i Stockholm, Göteborg,
Lund och Uppsala.

– Att leva med lite pengar
gör att du mår sämre
både psykiskt och fysiskt,
säger Alexandra Berntling.

Alexandra Berntling köper
billig mat som nudlar.
Men hon drömmer om att ha råd
att köpa köttfärs och mozzarella.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2026

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25 kommentarer
  1. v skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 09:57

    för jäkligt att dom får svälta. utbildning ÄR viktigt för framtiden. mitt barnbarn läser till sjuksköterska, hon är i samma situation, hon hoppar in som timmis på ett äldreboende för att känna lite pengar till mat ,tandläkare osv.

    Svara
  2. Zemhiret skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 10:22

    Det är Fel

    Svara
  3. Hej skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 10:22

    Lån är största delen av deras ”inkomst”. Lån räknas ju inte som inkomst. Bidraget de är nästan samma nivå som barnbidrag, fast mer avgifter.

    Svara
  4. Maria skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 10:23

    Dåligt situation Sveriges blir sämre och sämre

    Svara
  5. Hej skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 10:27

    Hon får ungefär lika mycket jag får från försäkringskassan.
    Men jag bor inte ensam i hemmet.

    Jag tänker och oroar mig väldigt mycket. Ibland så mycket, att jag riskerar utveckla GAD (Generaliserat ångestsyndrom).

    Svara
  6. Jona skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 10:46

    Vad händer här, vi har så mycket pengar för att försörja hundratusentals flyktingar och stöda Ukraina, men ingen för egen befolkning som vill lära sig ett yrke som är bra för samhället.

    Svara
  7. Sara skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 11:12

    tänk om det blir värre om några år😭
    Men 8 sidor vet ni om det blir värre eller bättre om några år med pengar

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      12 augusti, 2026 kl. 13:30

      Hej!
      Vi vet inte hur det blir om några år.
      Men en del partier vill
      att studenter ska få mer pengar.
      Vi får se vad politikerna bestämmer.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  8. . skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 11:12

    håller med Jona

    Svara
  9. Vinne skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 11:33

    Hur är det I Malmö?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      12 augusti, 2026 kl. 13:31

      Hej!
      Det är samma regler för studenter i hela landet.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  10. Sara skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 11:51

    Jag håller med Jona

    Svara
  11. Luisa skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 14:09

    Alltså som mor till 3 vuxna barn måste jag säga att politikerna måste titta på den svält i landet! Vi ordnade allt till våra barn och själva är sjuka och fattiga och utmattade! Om de får inte mer pengar så slutar de att studera! Folk har inte råd med den nödvändigaste!

    Svara
  12. Luisa skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 14:13

    Sverige har många allvarliga problem-ingen mår bra och politikerna måste satsa på folk här i Sverige! Dessutom jag vet inte vad kostar en dag på sjukhuset-men folk kan ramla där oavsett besvär-om man är undernäring eller blir psykisk sjuk så det blir dyr för samhälle att betala behandlingen faktisk…

    Svara
  13. Luisa skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 14:15

    Hoppas att politikerna vill minnas att i Sverige är befolkning som lider jättemycket…Bebi hur är det med dig? MAJA-har ni mat? Alltså vi är på slut med våra krafter…de unga behöver bra förutsättningarna-synd om dem!😔😮😠

    Svara
  14. Julia skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 14:55

    Nu frågar jag mej när hennes föräldrar är. Jag hade två studerande born som
    jag också var tvungen att försörja. Svåra tider för born och föräldrar.

    Svara
  15. Elsie Iwuchukwu skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 15:38

    Många ville studera och plugga för att bli Usk,Ssk, tandläkare osv,men kan inte på grund av de kan inte klara sig ekonomiskt. Jag ville plugga vidare men kan inte. Regeringen måste göra att de som är seriös att studera kan ha deras lån halverats när de ska betala tillbaka.

    Svara
  16. Pia skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 15:58

    jag kan tänka mig att betala en hyra ibland åt mitt barnbarn som studerar, hon behöver lite kläder ibland också. synd om ungdomarna verkligen.

    Svara
  17. Bengt Nilsson skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 16:27

    Luisa: Vad sjutton babblar du om? Ingen mår bra säger du, struntprat. Jag är pensionär och mår toppen. En sak till: under öring och svält? I Sverige är det ingen som svälter. Överdriv inte så förbannat.

    Svara
  18. Bengt Nilsson skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 16:28

    Det ska vara undernäring, inte under öring. 😄

    Svara
  19. Emme skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 16:45

    Jag håller med Jona

    Svara
  20. Lena skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 16:53

    håller med Bengt jag är också pensionär och jag svälter INTE. äter gott varje dag. 😎😎

    Svara
  21. Luisa skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 16:58

    Utveckling är dåligt! dessutom hade jag två äldre damer bredvid mig-jag såg hur de hade det! mina barn har komplicerad och fattig liv också!😔

    Svara
  22. Luisa skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 17:00

    ps: de unga kan inte studera om de har inte tillräckligt mat och annat…!!!

    Svara
  23. . skriver:
    12 augusti, 2026 kl. 18:48

    bara för att du INTE har råd att köpa det du vill Luisa så betyder det inte att alla andra är fattiga. man får inte dra alla över en kam. men visst finns det en del som är fattiga 1.4 miljoner i Sverige har det fattigt det säger statistiken.

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