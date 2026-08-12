Sverige
Studenten Alexandra Berntling har bara lite pengar. Foto: Terhi Ylimäinen/TT
Studenter har lite pengar
Studenter har ofta
svårt med pengar.
De flesta lever av pengar
från bidrag och lån
för studier.
Den som studerar heltid
får ungefär fyra tusen kronor
i bidrag och nio tusen kronor i lån.
Många använder nästan
alla pengar till två saker.
Hyra och mat.
Det visar en undersökning
från företaget Lendo.
Studenter har ofta bara
ungefär 340 kronor kvar
när de betalat mat och hyra.
Det är ungefär lika mycket
som för några år sedan.
Men sedan dess
har priserna blivit högre.
– Jag har inte råd
att gå till tandläkaren
om jag ska ha råd
att betala hyran.
Det säger studenten
Alexandra Berntling.
Hennes hyra är ungefär
sex tusen kronor i månaden.
Det är mer än hälften
av alla hennes pengar.
Alexandra Berntling
är student i Stockholm.
Bostäder är ofta extra dyra
i Stockholm, Göteborg,
Lund och Uppsala.
– Att leva med lite pengar
gör att du mår sämre
både psykiskt och fysiskt,
säger Alexandra Berntling.
Alexandra Berntling köper
billig mat som nudlar.
Men hon drömmer om att ha råd
att köpa köttfärs och mozzarella.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2026
för jäkligt att dom får svälta. utbildning ÄR viktigt för framtiden. mitt barnbarn läser till sjuksköterska, hon är i samma situation, hon hoppar in som timmis på ett äldreboende för att känna lite pengar till mat ,tandläkare osv.
Det är Fel
Lån är största delen av deras ”inkomst”. Lån räknas ju inte som inkomst. Bidraget de är nästan samma nivå som barnbidrag, fast mer avgifter.
Dåligt situation Sveriges blir sämre och sämre
Hon får ungefär lika mycket jag får från försäkringskassan.
Men jag bor inte ensam i hemmet.
Jag tänker och oroar mig väldigt mycket. Ibland så mycket, att jag riskerar utveckla GAD (Generaliserat ångestsyndrom).
Vad händer här, vi har så mycket pengar för att försörja hundratusentals flyktingar och stöda Ukraina, men ingen för egen befolkning som vill lära sig ett yrke som är bra för samhället.
tänk om det blir värre om några år😭
Men 8 sidor vet ni om det blir värre eller bättre om några år med pengar
Hej!
Vi vet inte hur det blir om några år.
Men en del partier vill
att studenter ska få mer pengar.
Vi får se vad politikerna bestämmer.
Hälsningar,
8 Sidor
håller med Jona
Hur är det I Malmö?
Hej!
Det är samma regler för studenter i hela landet.
Hälsningar,
8 Sidor
Jag håller med Jona
Alltså som mor till 3 vuxna barn måste jag säga att politikerna måste titta på den svält i landet! Vi ordnade allt till våra barn och själva är sjuka och fattiga och utmattade! Om de får inte mer pengar så slutar de att studera! Folk har inte råd med den nödvändigaste!
Sverige har många allvarliga problem-ingen mår bra och politikerna måste satsa på folk här i Sverige! Dessutom jag vet inte vad kostar en dag på sjukhuset-men folk kan ramla där oavsett besvär-om man är undernäring eller blir psykisk sjuk så det blir dyr för samhälle att betala behandlingen faktisk…
Hoppas att politikerna vill minnas att i Sverige är befolkning som lider jättemycket…Bebi hur är det med dig? MAJA-har ni mat? Alltså vi är på slut med våra krafter…de unga behöver bra förutsättningarna-synd om dem!😔😮😠
Nu frågar jag mej när hennes föräldrar är. Jag hade två studerande born som
jag också var tvungen att försörja. Svåra tider för born och föräldrar.
Många ville studera och plugga för att bli Usk,Ssk, tandläkare osv,men kan inte på grund av de kan inte klara sig ekonomiskt. Jag ville plugga vidare men kan inte. Regeringen måste göra att de som är seriös att studera kan ha deras lån halverats när de ska betala tillbaka.
jag kan tänka mig att betala en hyra ibland åt mitt barnbarn som studerar, hon behöver lite kläder ibland också. synd om ungdomarna verkligen.
Luisa: Vad sjutton babblar du om? Ingen mår bra säger du, struntprat. Jag är pensionär och mår toppen. En sak till: under öring och svält? I Sverige är det ingen som svälter. Överdriv inte så förbannat.
Det ska vara undernäring, inte under öring. 😄
Jag håller med Jona
håller med Bengt jag är också pensionär och jag svälter INTE. äter gott varje dag. 😎😎
Utveckling är dåligt! dessutom hade jag två äldre damer bredvid mig-jag såg hur de hade det! mina barn har komplicerad och fattig liv också!😔
ps: de unga kan inte studera om de har inte tillräckligt mat och annat…!!!
bara för att du INTE har råd att köpa det du vill Luisa så betyder det inte att alla andra är fattiga. man får inte dra alla över en kam. men visst finns det en del som är fattiga 1.4 miljoner i Sverige har det fattigt det säger statistiken.