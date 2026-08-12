Världen

Han har kostym och han håller i ett äpple.

Ryska partiet Jablokos ledare Nikolaj Rybakov håller i ett äpple. Det är partiets symbol. Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT

Parti stoppas i Ryssland

En domstol i Ryssland
stoppar ett parti
som heter Jabloko.

Partiet är det enda partiet
som säger att det är kritiskt
mot kriget i Ukraina.

Nu får partiet inte vara med
i höstens val till
ryska riksdagen, duman.
Det har landets
högsta domstol bestämt.

Partiets ledare heter
Nikolaj Rybakov.
Han säger att de ska klaga
på domstolens beslut.

– Vi har en lång väg framför oss
och vi har en viktig uppgift.
Vi ska stoppa dödandet
och ordna fred igen, säger han.

Partiet är litet.
Bara några få procent
av väljarna stöder dem.
Det visar undersökningar.

Det är inte säkert
att partiet skulle
komma in i riksdagen.

Att partiet ändå stoppas
visar att Rysslands ledare
fortsätter att stoppa motståndare
mot kriget i Ukraina.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

12 augusti 2026

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