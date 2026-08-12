Parti stoppas i Ryssland

En domstol i Ryssland

stoppar ett parti

som heter Jabloko.

Partiet är det enda partiet

som säger att det är kritiskt

mot kriget i Ukraina.

Nu får partiet inte vara med

i höstens val till

ryska riksdagen, duman.

Det har landets

högsta domstol bestämt.

Partiets ledare heter

Nikolaj Rybakov.

Han säger att de ska klaga

på domstolens beslut.

– Vi har en lång väg framför oss

och vi har en viktig uppgift.

Vi ska stoppa dödandet

och ordna fred igen, säger han.

Partiet är litet.

Bara några få procent

av väljarna stöder dem.

Det visar undersökningar.

Det är inte säkert

att partiet skulle

komma in i riksdagen.

Att partiet ändå stoppas

visar att Rysslands ledare

fortsätter att stoppa motståndare

mot kriget i Ukraina.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT