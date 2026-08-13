Det har varit färre stölder

och inbrott i hus.

Det har också stulits

färre båtar och bilar.

Det säger poliserna.

De har räknat hur många stölder

och inbrott det har varit i år

jämfört med för några år sedan.

Tidigare har många tjuvar

kommit till Sverige

från andra länder i EU.

De har ofta jobbat

tillsammans i gäng.

Nu har poliserna

mer koll på tjuvarna.

De har läst i tjuvarnas chattar.

Poliserna har kunnat stoppa brott.

De har stoppat tjuvar

från att resa till Sverige.

Poliserna har också läst

vad tjuvarna skriver till varandra.

De skriver att det inte är bra

att åka till Sverige

och göra brott.

De varnar för att poliserna

i Sverige har bra kontroll.

Men det är inte helt slut

på inbrott och stölder.

Poliserna säger att folk

alltid ska vara försiktiga.

Om du ser något misstänkt

vid ett hus, en bil

eller en båt ska du larma.

Du kan ringa 114 14

eller 112.

Det kan till exempel vara

om du ser folk

som lastar saker

i bilar på natten.

– Vi vill ha sådan information.

Då kan vi stoppa tjuvarna.

Det säger Linda Staaf Bygdén

som jobbar med poliserna.

8 SIDOR/TT