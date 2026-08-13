Sverige
En tjuv letar efter saker att stjäla i ett hus. Men inbrotten har minskat. Bilden är på låtsas. Foto: Anders Wiklund/TT
Färre stölder och inbrott
Det har varit färre stölder
och inbrott i hus.
Det har också stulits
färre båtar och bilar.
Det säger poliserna.
De har räknat hur många stölder
och inbrott det har varit i år
jämfört med för några år sedan.
Tidigare har många tjuvar
kommit till Sverige
från andra länder i EU.
De har ofta jobbat
tillsammans i gäng.
Nu har poliserna
mer koll på tjuvarna.
De har läst i tjuvarnas chattar.
Poliserna har kunnat stoppa brott.
De har stoppat tjuvar
från att resa till Sverige.
Poliserna har också läst
vad tjuvarna skriver till varandra.
De skriver att det inte är bra
att åka till Sverige
och göra brott.
De varnar för att poliserna
i Sverige har bra kontroll.
Men det är inte helt slut
på inbrott och stölder.
Poliserna säger att folk
alltid ska vara försiktiga.
Om du ser något misstänkt
vid ett hus, en bil
eller en båt ska du larma.
Du kan ringa 114 14
eller 112.
Det kan till exempel vara
om du ser folk
som lastar saker
i bilar på natten.
– Vi vill ha sådan information.
Då kan vi stoppa tjuvarna.
Det säger Linda Staaf Bygdén
som jobbar med poliserna.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2026
Hur ser de där konstiga tjävarna utseende?är de elganta på deras kläder . Ni sa att de handlar med gänger som har kunnat skydat dem . På åtta sidor tidningen vi fick en nyhet om att deploatik fång kunde slipper ut fängelse han var en värdtjuvare .det kan fick det eyrt av sina föräldrar. Det kan vara det ! .
Min elsparkcykel, som kostade 2 300 dollar, blev stulen. Jag låste fast den utanför en mataffär, men där fanns inga kameror eller säkerhetssystem. Det här händer hela tiden utan att polisen verkar vidta några åtgärder. Det mest otroliga är att den stals på bara sju minuter. Jag kommer från Ukraina, och där hände något sådant aldrig med mig.
Menar du inte kronor? Om du menar dollar så betalade du extremt överpris.
Det har blivit vanligare med folk fått deras el-sparkcyklar stulna. Jag har ingen statistik på det, dock har jag hört det.