Världen
En kvinna blev räddad efter 36 timmar under ett hus. Foto: Fernando Vergara/AP/TT
Många hus har rasat i staden Pereira i Colombia. Foto: Fernando Vergara/AP/TT
Fler döda i Colombia
I måndags var det
en stor jordbävning
i landet Colombia
i Sydamerika.
Marken skakade
så att hus rasade.
Många människor
hamnade under husen.
Nu har ungefär
240 människor dött.
Över 600 är skadade.
Räddningspersonal
och soldater letar
efter människor under husen.
På natten före onsdagen
räddade de en kvinna.
Hon hade varit fast
under ett hus i 36 timmar.
Tidigare samma dag
blev en bebis räddad.
Det berättar tidningen El Tiempo.
Men chansen att hitta
någon som lever
blir allt mindre.
Det har gått lång tid
sedan jordbävningen.
För många har
hoppet tagit slut.
En av dem heter Jorge Gonzales.
Han letar efter sin faster.
– Hon bodde här.
Nu är hon under
det förstörda huset.
Jag kom hit i går
och jag kommer
att stanna här tills de
hittar hennes kropp.
Det säger han
till nyhetsbyrån AFP.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2026
😪😪😪😪😪😥😓😢😭😭
Jag ber för dem!
😭😭😭😭