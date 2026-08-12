Fler döda i Colombia

I måndags var det

en stor jordbävning

i landet Colombia

i Sydamerika.

Marken skakade

så att hus rasade.

Många människor

hamnade under husen.

Nu har ungefär

240 människor dött.

Över 600 är skadade.

Räddningspersonal

och soldater letar

efter människor under husen.

På natten före onsdagen

räddade de en kvinna.

Hon hade varit fast

under ett hus i 36 timmar.

Tidigare samma dag

blev en bebis räddad.

Det berättar tidningen El Tiempo.

Men chansen att hitta

någon som lever

blir allt mindre.

Det har gått lång tid

sedan jordbävningen.

För många har

hoppet tagit slut.

En av dem heter Jorge Gonzales.

Han letar efter sin faster.

– Hon bodde här.

Nu är hon under

det förstörda huset.

Jag kom hit i går

och jag kommer

att stanna här tills de

hittar hennes kropp.

Det säger han

till nyhetsbyrån AFP.

8 SIDOR/TT