Sverige
Den misstänkte spionen träffar personer från Ryssland på en restaurang. Foto: Säpo
Misstänkt spion stoppad
Poliserna har stoppat
Ryssland från att skada Sverige.
De har stoppat en misstänkt spion
som jobbade åt Ryssland.
Poliserna hade haft koll
på spionen länge.
De har sett att spionen
träffade viktiga personer
från Ryssland.
De har träffats
på olika platser i Stockholm.
Ibland på en restaurang,
ibland har de promenerat.
Spionen skulle lämna
viktig information om Sverige.
Det handlade om hur Sverige
bestämmer viktiga saker för landet.
Det skulle hjälpa Ryssland
att skada Sverige.
Men på måndagen
berättade poliserna
att de har stoppat det här.
Den misstänkte spionen
ska ha jobbat på ett annat lands
kontor i Stockholm.
Poliserna vill inte säga
vilket land.
Både spionen och två
viktiga ryska personer
har lämnat Sverige.
Alla tre har jobb som gör
att poliserna inte får gripa dem.
De kan inte bli dömda
för brott i Sverige.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2026
Men spioner i Sverige, flyktingar, barn i fängelse och allting… vad ät det som händer med min fina land?
För jäkligt hur kan man spionera på sitt eget land???vad vinner man på detta?? In i finkan med såna förrädare. Fy f….n.
Detta är också ett sätt att manibulera svenskarna?
Är man ett hot mot rikets säkerhet, ska inget hindra för att dömmas för detta. Det är en ren provokation och hade detta hänt i Ryssland hade de ”spionerna” bara ”försunnit”, och hade aldrig ens existerat. Varför skriva om dessa händelser överhuvudtaget. Soporna ska vara försvinna, utan uppmärksamhet. Sen finns ingen kännedom om händelsen.