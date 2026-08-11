Sverige

Två personer sitte rvid ett bord på en restaurang. Ansiktena är pixlade.

Den misstänkte spionen träffar personer från Ryssland på en restaurang. Foto: Säpo

Misstänkt spion stoppad

Poliserna har stoppat
Ryssland från att skada Sverige.
De har stoppat en misstänkt spion
som jobbade åt Ryssland.

Poliserna hade haft koll
på spionen länge.
De har sett att spionen
träffade viktiga personer
från Ryssland.

De har träffats
på olika platser i Stockholm.
Ibland på en restaurang,
ibland har de promenerat.

Spionen skulle lämna
viktig information om Sverige.
Det handlade om hur Sverige
bestämmer viktiga saker för landet.
Det skulle hjälpa Ryssland
att skada Sverige.

Men på måndagen
berättade poliserna
att de har stoppat det här.

Den misstänkte spionen
ska ha jobbat på ett annat lands
kontor i Stockholm.
Poliserna vill inte säga
vilket land.

Både spionen och två
viktiga ryska personer
har lämnat Sverige.
Alla tre har jobb som gör
att poliserna inte får gripa dem.
De kan inte bli dömda
för brott i Sverige.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. 113 skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 10:49

    Men spioner i Sverige, flyktingar, barn i fängelse och allting… vad ät det som händer med min fina land?

    Svara
  2. Andreas skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 11:16

    För jäkligt hur kan man spionera på sitt eget land???vad vinner man på detta?? In i finkan med såna förrädare. Fy f….n.

    Svara
  3. Hii o.hoo skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 12:38

    Detta är också ett sätt att manibulera svenskarna?

    Svara
  4. Sten Sture (den äldre) skriver:
    11 augusti, 2026 kl. 16:43

    Är man ett hot mot rikets säkerhet, ska inget hindra för att dömmas för detta. Det är en ren provokation och hade detta hänt i Ryssland hade de ”spionerna” bara ”försunnit”, och hade aldrig ens existerat. Varför skriva om dessa händelser överhuvudtaget. Soporna ska vara försvinna, utan uppmärksamhet. Sen finns ingen kännedom om händelsen.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar