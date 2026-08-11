Misstänkt spion stoppad

Poliserna har stoppat

Ryssland från att skada Sverige.

De har stoppat en misstänkt spion

som jobbade åt Ryssland.

Poliserna hade haft koll

på spionen länge.

De har sett att spionen

träffade viktiga personer

från Ryssland.

De har träffats

på olika platser i Stockholm.

Ibland på en restaurang,

ibland har de promenerat.

Spionen skulle lämna

viktig information om Sverige.

Det handlade om hur Sverige

bestämmer viktiga saker för landet.

Det skulle hjälpa Ryssland

att skada Sverige.

Men på måndagen

berättade poliserna

att de har stoppat det här.

Den misstänkte spionen

ska ha jobbat på ett annat lands

kontor i Stockholm.

Poliserna vill inte säga

vilket land.

Både spionen och två

viktiga ryska personer

har lämnat Sverige.

Alla tre har jobb som gör

att poliserna inte får gripa dem.

De kan inte bli dömda

för brott i Sverige.

8 SIDOR/TT