Sport
Det svenska laget jublar i matchen mot Kroatien. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sverige klart för slutspel
Det är EM i volleyboll
för damer.
Sverige är med.
I tisdags kväll vann
det svenska laget
mot Kroatien.
Matchen var i Göteborg.
Det blev en mycket
spännande match.
Kroatien började bäst.
De vann de två första seten.
Men Sverige kämpade på.
De vann sedan två set.
I det sista setet
var båda lagen nära
att vinna matchen.
Men det blev Sverige
som vann med 3–2 i set.
– Det är starkt
av laget att komma
tillbaka i matchen.
Det säger Sveriges stora
stjärna Isabelle Haak.
Hon gjorde själv
52 poäng till Sverige.
Det är rekord i EM.
Vinsten mot Kroatien betyder att
det svenska laget är klart
för slutspel i EM.
Slutspelet börjar på söndag.
Men innan dess ska
Sverige spela sin
sista match i gruppen.
De spelar mot
Frankrike på torsdag.
Du kan se matchen
i SVT eller SVT Play.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i EM
- Sverige mot Montenegro 3–0
- Sverige mot Slovakien 3–2
- Sverige mot Italien 0–3
- Sverige mot Kroatien 3–2
Torsdag den 27 augusti klockan 18.45
- Sverige mot Frankrike
26 augusti 2026
Hoppas att svenska vinner