Sverige klart för slutspel

Det är EM i volleyboll

för damer.

Sverige är med.

I tisdags kväll vann

det svenska laget

mot Kroatien.

Matchen var i Göteborg.

Det blev en mycket

spännande match.

Kroatien började bäst.

De vann de två första seten.

Men Sverige kämpade på.

De vann sedan två set.

I det sista setet

var båda lagen nära

att vinna matchen.

Men det blev Sverige

som vann med 3–2 i set.

– Det är starkt

av laget att komma

tillbaka i matchen.

Det säger Sveriges stora

stjärna Isabelle Haak.

Hon gjorde själv

52 poäng till Sverige.

Det är rekord i EM.

Vinsten mot Kroatien betyder att

det svenska laget är klart

för slutspel i EM.

Slutspelet börjar på söndag.

Men innan dess ska

Sverige spela sin

sista match i gruppen.

De spelar mot

Frankrike på torsdag.

Du kan se matchen

i SVT eller SVT Play.

8 SIDOR/TT