Sport

De kramar om varandra. De är glada.

Det svenska laget jublar i matchen mot Kroatien. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Sverige klart för slutspel

Det är EM i volleyboll
för damer.
Sverige är med.

I tisdags kväll vann
det svenska laget
mot Kroatien.
Matchen var i Göteborg.

Det blev en mycket
spännande match.
Kroatien började bäst.
De vann de två första seten.
Men Sverige kämpade på.
De vann sedan två set.

I det sista setet
var båda lagen nära
att vinna matchen.
Men det blev Sverige
som vann med 3–2 i set.

– Det är starkt
av laget att komma
tillbaka i matchen.

Det säger Sveriges stora
stjärna Isabelle Haak.
Hon gjorde själv
52 poäng till Sverige.
Det är rekord i EM.

Vinsten mot Kroatien betyder att
det svenska laget är klart
för slutspel i EM.

Slutspelet börjar på söndag.
Men innan dess ska
Sverige spela sin
sista match i gruppen.
De spelar mot
Frankrike på torsdag.

Du kan se matchen
i SVT eller SVT Play.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i EM

  • Sverige mot Montenegro 3–0
  • Sverige mot Slovakien 3–2
  • Sverige mot Italien 0–3
  • Sverige mot Kroatien 3–2

Torsdag den 27 augusti klockan 18.45

  • Sverige mot Frankrike

26 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Wictor freundt skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 13:24

    Hoppas att svenska vinner

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