Daniel Ståhl kastade långt

Det var SM i friidrott

i Uppsala i helgen.

Daniel Ståhl gjorde

sitt längsta kast

med diskus i år.

Han kastade 69,85 meter.

Vanessa Kamga kastade

också bra i diskus.

Hon kastade 64,26 meter.

Det är hennes näst bästa kast i år.

Fanny Roos vann guld i kula.

Hon kastade över 19 meter.

Hon hoppas vara

lika bra i augusti.

Då är det är dags att tävla

i EM i Birmingham.

Bianca Salming kom bara

tvåa i sjukampen.

Hon får inte åka till EM.

– Jag är besviken,

säger Bianca Salming.

8 SIDOR/TT