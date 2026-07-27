Sport

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    Daniel Ståhl kastar diskus. Foto: Anna Hållams/TT

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    Vanessa Kamga är glad. Foto: Anna Hållams/TT

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    Bianca Salming tävlar i sjukamp. Foto: Anna Hållams/TT

Daniel Ståhl kastade långt

Det var SM i friidrott
i Uppsala i helgen.

Daniel Ståhl gjorde
sitt längsta kast
med diskus i år.
Han kastade 69,85 meter.

Vanessa Kamga kastade
också bra i diskus.
Hon kastade 64,26 meter.
Det är hennes näst bästa kast i år.

Fanny Roos vann guld i kula.
Hon kastade över 19 meter.
Hon hoppas vara
lika bra i augusti.
Då är det är dags att tävla
i EM i Birmingham.

Bianca Salming kom bara
tvåa i sjukampen.
Hon får inte åka till EM.

– Jag är besviken,
säger Bianca Salming.

8 SIDOR/TT

27 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 10:08

    🙂BRA!

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