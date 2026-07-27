Sport
Daniel Ståhl kastar diskus. Foto: Anna Hållams/TT
Vanessa Kamga är glad. Foto: Anna Hållams/TT
Bianca Salming tävlar i sjukamp. Foto: Anna Hållams/TT
Daniel Ståhl kastade långt
Det var SM i friidrott
i Uppsala i helgen.
Daniel Ståhl gjorde
sitt längsta kast
med diskus i år.
Han kastade 69,85 meter.
Vanessa Kamga kastade
också bra i diskus.
Hon kastade 64,26 meter.
Det är hennes näst bästa kast i år.
Fanny Roos vann guld i kula.
Hon kastade över 19 meter.
Hon hoppas vara
lika bra i augusti.
Då är det är dags att tävla
i EM i Birmingham.
Bianca Salming kom bara
tvåa i sjukampen.
Hon får inte åka till EM.
– Jag är besviken,
säger Bianca Salming.
8 SIDOR/TT
27 juli 2026
🙂BRA!