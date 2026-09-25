Risk för stort krig i Etiopien

Gruppen TPLF krigar mot

landet Etiopiens regering.

Nu får de hjälp av flera

andra grupper i Etiopien.

Det kan bli ett

stort krig i landet.

TPLF försöker ta över

huvudstaden Addis Abeba.

Grannlandet Eritrea

stöttar TPLF.

Det säger experter.

I det senaste stora

kriget i Etiopien

dog troligen

över 100 tusen människor.

Kriget var i området Tigray

i norra Etiopien.

Regeringens militärer

attackerade TPLF

som styr i området.

8 SIDOR/TT