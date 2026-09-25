Världen

Tre militärer går längs en gata.

TPLFs militärer i staden Mekele. Foto: AFP/TT

Risk för stort krig i Etiopien

Gruppen TPLF krigar mot
landet Etiopiens regering.
Nu får de hjälp av flera
andra grupper i Etiopien.

Det kan bli ett
stort krig i landet.
TPLF försöker ta över
huvudstaden Addis Abeba.

Grannlandet Eritrea
stöttar TPLF.
Det säger experter.

I det senaste stora
kriget i Etiopien
dog troligen
över 100 tusen människor.

Kriget var i området Tigray
i norra Etiopien.
Regeringens militärer
attackerade TPLF
som styr i området.

8 SIDOR/TT

25 september 2026

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1 kommentar
  1. Alvine bänkkompis skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:55

    Bra att veta

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