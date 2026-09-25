Domare stoppar Trump

USAs ledare Donald Trump

bråkar med journalister.

Förra veckan stoppade

han flera företag för nyheter.

De fick inte vara med

på Trumps möten med journalister.

Nu säger en domare

att det var fel.

Trump kan ha gjort brott

mot USAs viktigaste lagar.

Det är lagar som skyddar

journalisternas frihet.

Lagarna är viktiga

i en demokrati.

Nu ska nyhetsföretagen

få vara med på mötena igen.

Trump säger att

företagen sprider

falska nyheter.

Därför vill han stoppa dem.

8 SIDOR/TT