Världen

Han håller upp en arm när han pratar. Flera mikrofoner är riktade mot honom.

Donald Trump pratar med journalister. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

Domare stoppar Trump

USAs ledare Donald Trump
bråkar med journalister.

Förra veckan stoppade
han flera företag för nyheter.
De fick inte vara med
på Trumps möten med journalister.

Nu säger en domare
att det var fel.
Trump kan ha gjort brott
mot USAs viktigaste lagar.

Det är lagar som skyddar
journalisternas frihet.
Lagarna är viktiga
i en demokrati.

Nu ska nyhetsföretagen
få vara med på mötena igen.

Trump säger att
företagen sprider
falska nyheter.
Därför vill han stoppa dem.

8 SIDOR/TT

25 september 2026

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13 kommentarer
  1. gillar inte trumpe skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:42

    rätt lika plätt

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  2. Stepona skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:58

    jag gillar inte trump

    Svara
  3. mee skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:59

    jag gillar trump min idol

    Svara
  4. sus skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:01

    dumma trumpet😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

    Svara
  5. Yasminee skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:01

    TRump vill bara ha krig varje dag han är så elak😠😠😠

    Svara
  6. jag gillar korv skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:02

    Trump är inte bra😀.

    Svara
  7. Ellens bänkkompis skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:05

    wwwwwhhhaaattttt

    Svara
  8. Bella skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:20

    Jag gillar inte tramp

    Svara
  9. Noel skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:52

    Jag gillar inte Trump

    Svara
  10. Sykopat skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:53

    Trump är dumm i huvudet men Putin är dummare

    Svara
  11. Vi hatar Donald Trump skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:56

    Donut trump är säääämst🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  12. Barb Dwyer skriver:
    25 september, 2026 kl. 15:07

    Han glömde att stoppa 8 Sidor 😀!

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  13. None skriver:
    25 september, 2026 kl. 15:10

    Jag gäller inte trump

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