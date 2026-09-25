Världen
Donald Trump pratar med journalister. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT
Domare stoppar Trump
USAs ledare Donald Trump
bråkar med journalister.
Förra veckan stoppade
han flera företag för nyheter.
De fick inte vara med
på Trumps möten med journalister.
Nu säger en domare
att det var fel.
Trump kan ha gjort brott
mot USAs viktigaste lagar.
Det är lagar som skyddar
journalisternas frihet.
Lagarna är viktiga
i en demokrati.
Nu ska nyhetsföretagen
få vara med på mötena igen.
Trump säger att
företagen sprider
falska nyheter.
Därför vill han stoppa dem.
8 SIDOR/TT
25 september 2026
rätt lika plätt
jag gillar inte trump
jag gillar trump min idol
dumma trumpet😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
TRump vill bara ha krig varje dag han är så elak😠😠😠
Trump är inte bra😀.
wwwwwhhhaaattttt
Jag gillar inte tramp
Jag gillar inte Trump
Trump är dumm i huvudet men Putin är dummare
Donut trump är säääämst🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
Han glömde att stoppa 8 Sidor 😀!
Jag gäller inte trump