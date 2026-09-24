Världen

Det ryker framför ett hus som ser förstört ut.

Ett hus blev skadat efter en rysk attack i Ukrainas huvudstad Kiev. Foto: Danylo Antoniuk/AP/TT

Nya attacker i Ukraina

Det har varit nya
ryska attacker mot Ukraina.
Attackerna hände
natten mot torsdag.

Minst åtta personer dog.
Sex av dem blev dödade
i en attack i området Charkiv.
Tio personer blev skadade där.

Två personer blev dödade
i huvudstaden Kiev.
Ryssland attackerade
bland annat
ett hus med bostäder
och ett sjukhus för
kvinnor som föder barn.

Natten mot onsdag
var det också ryska
attacker mot Ukraina.
Då blev minst sju personer dödade.

USA och ledaren Donald Trump
säger att han försöker ordna fred
mellan Ryssland och Ukraina.

Men hittills har han
inte lyckats.

Ryssland kommer inte
att sluta att attackera Ukraina.
Det sa nyligen
den ryska ministern
Sergej Lavrov på ett möte
i Förenta Nationerna, FN.

8 SIDOR/TT

24 september 2026

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4 kommentarer
  1. jaggillarnyheter123 skriver:
    24 september, 2026 kl. 10:22

    8 sidor betyder bra/dåligt knapparna att informationen var dålig/bra eller texten?

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      24 september, 2026 kl. 10:29

      Hej!

      Med knapparna visar du
      vad du tycker om nyheten.
      Bra eller dålig.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Biologen skriver:
    24 september, 2026 kl. 11:05

    En bra ”business” det där med krig. För de utan själ och samvete.

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  3. Ali skriver:
    24 september, 2026 kl. 12:18

    Att attackera sjukhus och vårdinrättningar, särskilt förlossningsavdelningar, är ett brott mot mänskligheten.

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