Nya attacker i Ukraina

Det har varit nya

ryska attacker mot Ukraina.

Attackerna hände

natten mot torsdag.

Minst åtta personer dog.

Sex av dem blev dödade

i en attack i området Charkiv.

Tio personer blev skadade där.

Två personer blev dödade

i huvudstaden Kiev.

Ryssland attackerade

bland annat

ett hus med bostäder

och ett sjukhus för

kvinnor som föder barn.

Natten mot onsdag

var det också ryska

attacker mot Ukraina.

Då blev minst sju personer dödade.

USA och ledaren Donald Trump

säger att han försöker ordna fred

mellan Ryssland och Ukraina.

Men hittills har han

inte lyckats.

Ryssland kommer inte

att sluta att attackera Ukraina.

Det sa nyligen

den ryska ministern

Sergej Lavrov på ett möte

i Förenta Nationerna, FN.

8 SIDOR/TT