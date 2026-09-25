Flicka skadad på skola

En pojke är misstänkt för

att ha skadat en flicka

på en skola i Växjö.

Båda är under 15 år.

Flickan fick åka ambulans

till sjukhus.

Hon är inte allvarligt skadad.

Poliserna tog fast pojken

en bit från skolan.

Nu har myndigheter

tagit hand om honom.

Pojken är misstänkt för

brottet försök till mord.

Pojken gjorde två filmer

på appen Tiktok

efter attacken.

Det skriver SVT Småland.

I filmerna säger pojken

att han huggit en person

och att poliserna jagar honom.

Det skriver SVT Småland.

Han pratar också om

grupper på internet

som håller på med våld.

Poliserna har inte

sagt något om filmerna.

En till pojken är misstänkt

för att ha med brottet att göra.

Han var inte med vid skolan.

Han är också under 15 år.

8 SIDOR/TT