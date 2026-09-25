Sverige
Poliserna undersöker brottet. Foto: Christine Olsson/TT
Flicka skadad på skola
En pojke är misstänkt för
att ha skadat en flicka
på en skola i Växjö.
Båda är under 15 år.
Flickan fick åka ambulans
till sjukhus.
Hon är inte allvarligt skadad.
Poliserna tog fast pojken
en bit från skolan.
Nu har myndigheter
tagit hand om honom.
Pojken är misstänkt för
brottet försök till mord.
Pojken gjorde två filmer
på appen Tiktok
efter attacken.
Det skriver SVT Småland.
I filmerna säger pojken
att han huggit en person
och att poliserna jagar honom.
Det skriver SVT Småland.
Han pratar också om
grupper på internet
som håller på med våld.
Poliserna har inte
sagt något om filmerna.
En till pojken är misstänkt
för att ha med brottet att göra.
Han var inte med vid skolan.
Han är också under 15 år.
8 SIDOR/TT
25 september 2026
tråkigt att detta händ
ja jättetråkigt
Vad tråkigt , jättetråkigt
Hej!
★Varför skadade pojken flickan?
★Vad hände precis innan flickan blev skadad?
★Varför hade pojken ett vapen med sig till skolan?
Hej!
Det vet vi inte.
Det är inte klart vad som hänt.
Poliserna undersöker det.
Hälsningar,
8 Sidor
Det är tur att det är fredag! OMG!😮
usch så hemskt!!!
så tråkigt😭😭
Starkars båda barnen!
Jag blir nästan lite rädd!
oj
oj vad sorligt
så tråkigt att sånt händer😢
tyvärr finns det ju sådana idioter som gör sådant😔💔😠