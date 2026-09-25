Sverige

En del av en polisbil. Det står polis på dörren till bilen.

Poliserna undersöker brottet. Foto: Christine Olsson/TT

Flicka skadad på skola

En pojke är misstänkt för
att ha skadat en flicka
på en skola i Växjö.
Båda är under 15 år.

Flickan fick åka ambulans
till sjukhus.
Hon är inte allvarligt skadad.

Poliserna tog fast pojken
en bit från skolan.
Nu har myndigheter
tagit hand om honom.

Pojken är misstänkt för
brottet försök till mord.

Pojken gjorde två filmer
på appen Tiktok
efter attacken.
Det skriver SVT Småland.

I filmerna säger pojken
att han huggit en person
och att poliserna jagar honom.
Det skriver SVT Småland.

Han pratar också om
grupper på internet
som håller på med våld.

Poliserna har inte
sagt något om filmerna.

En till pojken är misstänkt
för att ha med brottet att göra.
Han var inte med vid skolan.
Han är också under 15 år.

8 SIDOR/TT

25 september 2026

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13 kommentarer
  1. pinne skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:47

    tråkigt att detta händ

    Svara
  2. pinne kompis skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:52

    ja jättetråkigt

    Svara
  3. N skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:54

    Vad tråkigt , jättetråkigt

    Svara
  4. Fråga skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:56

    Hej!
    ★Varför skadade pojken flickan?

    ★Vad hände precis innan flickan blev skadad?

    ★Varför hade pojken ett vapen med sig till skolan?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      25 september, 2026 kl. 10:37

      Hej!

      Det vet vi inte.
      Det är inte klart vad som hänt.
      Poliserna undersöker det.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  5. MILENA LUISA skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:06

    Det är tur att det är fredag! OMG!😮

    Svara
  6. 😡🤢😡🤢 skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:08

    usch så hemskt!!!

    Svara
  7. storisen skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:25

    så tråkigt😭😭

    Svara
  8. 67 skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:40

    Starkars båda barnen!
    Jag blir nästan lite rädd!

    Svara
  9. ooo skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:56

    oj

    Svara
  10. Stephanie skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:56

    oj vad sorligt

    Svara
  11. Ellen🐎🌺 skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:06

    så tråkigt att sånt händer😢

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  12. forran cool skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:48

    tyvärr finns det ju sådana idioter som gör sådant😔💔😠

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