Sverige

Han har grått lockigt hår och glasögon.

Alex Karp. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Miljardär köper skog i Sverige

En känd amerikansk miljardär
har köpt ett stort
område med fjäll och skog.
Miljardären heter Alex Karp.

Området som han har köpt
ligger i Storsjö kapell
i Härjedalen i mitten av Sverige.

Området är nästan lika stort
som Stockholms kommun.
Priset är 235 miljoner kronor.

Det är Alex Karps företag
Cladonia skog AB
som har köpt området.

En del undrar om företaget
vill bygga stora hus med
datorer där, datacenter.

Men det stämmer inte,
säger företaget.
De säger att de vill
ta hand om skogen.

Det skriver tidningen
Östersunds-Posten.

Dessutom är det känt
att Alex Karp tycker mycket om
att åka längdskidor.

8 SIDOR

Palantir

  • Alex Karp är mest känd
    som chef för företaget Palantir.
    Han startade företaget
    tillsammans med en annan miljardär
    som heter Peter Thiel.
  • Palantir är ett företag
    som jobbar med teknik
    och smarta program i datorer, AI.
    Folk kan använda deras program
    för att samla mycket information.
  • Myndigheter i flera länder
    använder Palantir.
    Bland annat poliserna i Sverige.
  • Arbetet med Palantir
    har fått kritik.
    En domstol i Tyskland
    varnade för att poliserna där
    kan bryta mot lagen när de
    använder Palantirs program.
    Det kan hota människors rätt
    till ett privatliv, sa domstolen.
  • Militärerna i Tyskland sa nej
    till att använda Palantir.
    De ville inte att
    ett amerikanskt företag
    skulle få veta hemliga
    saker om Tyskland.
Han har kort brunt hår och håller en sedel i handen.

Peter Thiel.
Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

30 september 2026

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1 kommentar
  1. Milena och Miska skriver:
    30 september, 2026 kl. 10:34

    Vad kostar det att köpa skog??? Hur mycket björnar finns i hans skog?🙂

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