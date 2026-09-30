Sverige
Alex Karp. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Miljardär köper skog i Sverige
En känd amerikansk miljardär
har köpt ett stort
område med fjäll och skog.
Miljardären heter Alex Karp.
Området som han har köpt
ligger i Storsjö kapell
i Härjedalen i mitten av Sverige.
Området är nästan lika stort
som Stockholms kommun.
Priset är 235 miljoner kronor.
Det är Alex Karps företag
Cladonia skog AB
som har köpt området.
En del undrar om företaget
vill bygga stora hus med
datorer där, datacenter.
Men det stämmer inte,
säger företaget.
De säger att de vill
ta hand om skogen.
Det skriver tidningen
Östersunds-Posten.
Dessutom är det känt
att Alex Karp tycker mycket om
att åka längdskidor.
8 SIDOR
Palantir
- Alex Karp är mest känd
som chef för företaget Palantir.
Han startade företaget
tillsammans med en annan miljardär
som heter Peter Thiel.
- Palantir är ett företag
som jobbar med teknik
och smarta program i datorer, AI.
Folk kan använda deras program
för att samla mycket information.
- Myndigheter i flera länder
använder Palantir.
Bland annat poliserna i Sverige.
- Arbetet med Palantir
har fått kritik.
En domstol i Tyskland
varnade för att poliserna där
kan bryta mot lagen när de
använder Palantirs program.
Det kan hota människors rätt
till ett privatliv, sa domstolen.
- Militärerna i Tyskland sa nej
till att använda Palantir.
De ville inte att
ett amerikanskt företag
skulle få veta hemliga
saker om Tyskland.
Peter Thiel.
Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT
30 september 2026
Vad kostar det att köpa skog??? Hur mycket björnar finns i hans skog?🙂