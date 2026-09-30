Miljardär köper skog i Sverige

En känd amerikansk miljardär

har köpt ett stort

område med fjäll och skog.

Miljardären heter Alex Karp.

Området som han har köpt

ligger i Storsjö kapell

i Härjedalen i mitten av Sverige.

Området är nästan lika stort

som Stockholms kommun.

Priset är 235 miljoner kronor.

Det är Alex Karps företag

Cladonia skog AB

som har köpt området.

En del undrar om företaget

vill bygga stora hus med

datorer där, datacenter.

Men det stämmer inte,

säger företaget.

De säger att de vill

ta hand om skogen.

Det skriver tidningen

Östersunds-Posten.

Dessutom är det känt

att Alex Karp tycker mycket om

att åka längdskidor.

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