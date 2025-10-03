Grodor får egen väg

Efter sommaren vill grodor

ta sig till platserna

där de sover på vintern.

Då behöver många grodor

ta sig över vägar.

Men det är farligt.

Det är stor risk att grodor

och andra små djur

blir påkörda och dör.

Det är dåligt för naturen.

Grodor är viktiga djur.

En egen väg i en tunnel

under vägarna där bilar kör

kan hjälpa grodor och kräldjur.

Nu ska grodor och kräldjur

på Öland få en sådan väg i en tunnel.

Den ska byggas vid Rörkärret

under väg 957.

Där försöker många grodor

ta sig över vägen.

– Vi vill göra det säkert

för grodor och kräldjur.

Det säger Alexander Allansson

från myndigheten Trafikverket.

Han leder bygget.

Vägen för grodor ska börja

byggas under vecka 41.

Under tiden för bygget

får bilar inte köra där.

Det här blir den tredje

vägen för grodor

och kräldjur på Öland.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR