Sverige
En groda. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Grodor och andra små djur får en tunnel under bilvägen. Foto: Trafikverket
Grodor får egen väg
Efter sommaren vill grodor
ta sig till platserna
där de sover på vintern.
Då behöver många grodor
ta sig över vägar.
Men det är farligt.
Det är stor risk att grodor
och andra små djur
blir påkörda och dör.
Det är dåligt för naturen.
Grodor är viktiga djur.
En egen väg i en tunnel
under vägarna där bilar kör
kan hjälpa grodor och kräldjur.
Nu ska grodor och kräldjur
på Öland få en sådan väg i en tunnel.
Den ska byggas vid Rörkärret
under väg 957.
Där försöker många grodor
ta sig över vägen.
– Vi vill göra det säkert
för grodor och kräldjur.
Det säger Alexander Allansson
från myndigheten Trafikverket.
Han leder bygget.
Vägen för grodor ska börja
byggas under vecka 41.
Under tiden för bygget
får bilar inte köra där.
Det här blir den tredje
vägen för grodor
och kräldjur på Öland.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
3 oktober 2025
Så sött🫶🐸älskar grodor
väldigt bra, det borde finnas såna tunnlar under varje vägg.😃😀😀
FIN!!!🥰
PS: i Brno finns tunnel för grodor också!🙂💜
🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 grodor måste finnas jag vet men jag är rädd för dom stora äckliga paddor.