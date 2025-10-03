Sverige

  • GRODA

    En groda. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • grodväg

    Grodor och andra små djur får en tunnel under bilvägen. Foto: Trafikverket

Grodor får egen väg

Efter sommaren vill grodor
ta sig till platserna
där de sover på vintern.

Då behöver många grodor
ta sig över vägar.
Men det är farligt.

Det är stor risk att grodor
och andra små djur
blir påkörda och dör.
Det är dåligt för naturen.
Grodor är viktiga djur.

En egen väg i en tunnel
under vägarna där bilar kör
kan hjälpa grodor och kräldjur.

Nu ska grodor och kräldjur
på Öland få en sådan väg i en tunnel.
Den ska byggas vid Rörkärret
under väg 957.
Där försöker många grodor
ta sig över vägen.

– Vi vill göra det säkert
för grodor och kräldjur.

Det säger Alexander Allansson
från myndigheten Trafikverket.
Han leder bygget.

Vägen för grodor ska börja
byggas under vecka 41.
Under tiden för bygget
får bilar inte köra där.

Det här blir den tredje
vägen för grodor
och kräldjur på Öland.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

3 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:45

    Så sött🫶🐸älskar grodor

    Svara
  2. Anonym skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:56

    väldigt bra, det borde finnas såna tunnlar under varje vägg.😃😀😀

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:58

    FIN!!!🥰

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 09:59

    PS: i Brno finns tunnel för grodor också!🙂💜

    Svara
  5. . skriver:
    3 oktober, 2025 kl. 10:20

    🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 grodor måste finnas jag vet men jag är rädd för dom stora äckliga paddor.

    Svara
