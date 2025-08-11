Sverige
Stjärnfall i Tyskland. Foto: AP/TT
Chans att se stjärnfall
Just nu är det extra stor chans
att se ljusa streck på himlen.
Det kallas stjärnfall.
De ljusa strecken bildas
av stenar från kometer
som faller mot jorden.
När stenarna krockar
med jordens atmosfär,
luftlagret runt jorden,
börjar de glöda.
Från marken ser de ut
som ett ljust streck.
Varje år mellan den 11 och 13 augusti
syns extra många stjärnfall.
Då kommer många små stenar på en gång.
Experterna kallar dem för Perseiderna.
Det är störst chans
att se stjärnfallen
under natten.
– Om det är klart på himlen
är chansen stor att se något.
Du behöver tålamod.
Titta uppåt och vänta.
Då kan du se en meteor.
Det säger astronomen Dan Kiselman
till kanalen TV4.
I norra Sverige är nätterna
fortfarande ganska ljusa.
Därför kan det vara svårare
att se Perseiderna där.
8 SIDOR/TT
Jag borde skaffa mig nya glasögon. Jag ser ingen skillnad mellan stjärnfall och sateliter/flygplan. Tur att drönare och helikoptrar är mer gröna och röda.
Är det farrligt om sten kommer på jorden?
Någon som skriver att de inte ser skillnaden mellan stjärnfall och satellit. Läs på lite…. Det är som att säga att du inte ser skillnaden mellan en buss och en cykel….