Chans att se stjärnfall

Just nu är det extra stor chans

att se ljusa streck på himlen.

Det kallas stjärnfall.

De ljusa strecken bildas

av stenar från kometer

som faller mot jorden.

När stenarna krockar

med jordens atmosfär,

luftlagret runt jorden,

börjar de glöda.

Från marken ser de ut

som ett ljust streck.

Varje år mellan den 11 och 13 augusti

syns extra många stjärnfall.

Då kommer många små stenar på en gång.

Experterna kallar dem för Perseiderna.

Det är störst chans

att se stjärnfallen

under natten.

– Om det är klart på himlen

är chansen stor att se något.

Du behöver tålamod.

Titta uppåt och vänta.

Då kan du se en meteor.

Det säger astronomen Dan Kiselman

till kanalen TV4.

I norra Sverige är nätterna

fortfarande ganska ljusa.

Därför kan det vara svårare

att se Perseiderna där.

8 SIDOR/TT