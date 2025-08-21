Sverige
Det luktar illa när en burk med surströmming öppnas. Foto: Privat
I dag kommer 800 personer att äta surströmming på restaurangen Tennstopet i Stockholm. Foto: Privat
Dags för surströmming
Den tredje torsdagen
i augusti är en särskild dag.
Då är det premiär
för att äta surströmming.
Surströmming är fisk
som fått jäsa.
Förr i tiden gjorde folk så för
att maten skulle hålla längre.
Men det gör också
att fiskarna luktar väldigt illa.
När någon öppnar en burk
med surströmming håller
många för näsan.
Surströmming är
populärast
i norra Sverige.
Men några restauranger
i Stockholm serverar
surströmming i dag.
Restaurangen Tennstopet
gör det den tredje torsdagen
i augusti varje år.
Det har de gjort i 50 år.
Den dagen kan du bara
äta surströmming
på restaurangen.
800 gäster kommer
att äta surströmming
på Tennstopet i dag.
Restaurangen kommer
att öppna 500 burkar
med surströmming.
– Tänk att alla 800 kommer
hit för att äta surströmming.
Det är häftigt.
Det är en mysig tradition.
Det säger Marcus Bremdal
till tidningen Mitt i.
Han är chef i köket på Tennstopet.
Han varnar också för
att det kommer att lukta
när alla burkar öppnas.
– Jag vet hur det luktar.
Men efter några timmar
vänjer man sig.
Det säger Marcus Bremdal.
21 augusti 2025
Förr gillade jag inte det men min väninna från Norrland lärde mig att äta det .dom är duktiga att tillreda på rätt sätt.