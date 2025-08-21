Dags för surströmming

Den tredje torsdagen

i augusti är en särskild dag.

Då är det premiär

för att äta surströmming.

Surströmming är fisk

som fått jäsa.

Förr i tiden gjorde folk så för

att maten skulle hålla längre.

Men det gör också

att fiskarna luktar väldigt illa.

När någon öppnar en burk

med surströmming håller

många för näsan.

Surströmming är

populärast

i norra Sverige.

Men några restauranger

i Stockholm serverar

surströmming i dag.

Restaurangen Tennstopet

gör det den tredje torsdagen

i augusti varje år.

Det har de gjort i 50 år.

Den dagen kan du bara

äta surströmming

på restaurangen.

800 gäster kommer

att äta surströmming

på Tennstopet i dag.

Restaurangen kommer

att öppna 500 burkar

med surströmming.

– Tänk att alla 800 kommer

hit för att äta surströmming.

Det är häftigt.

Det är en mysig tradition.

Det säger Marcus Bremdal

till tidningen Mitt i.

Han är chef i köket på Tennstopet.

Han varnar också för

att det kommer att lukta

när alla burkar öppnas.

– Jag vet hur det luktar.

Men efter några timmar

vänjer man sig.

Det säger Marcus Bremdal.

