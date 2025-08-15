Dyrare i apotekens butiker

Apoteken i Sverige har ofta

butiker du kan gå till

och sajter på internet

du kan handla på.

Men det kan bli dyrt för den

som inte kan eller vill handla

på internet.

Mediciner i butikerna

är ofta mycket dyrare.

Det visar en undersökningen

av tidningen Dagens Nyheter.

Du får betala

nästan 40 procent mer

för medicin i butikerna.

Dyrast är tabletter

mot värk och feber.

De kostar nästan dubbelt

så mycket, jämfört med

apotekens sajter.

