Sverige
Tabletter mot värk och feber är mycket dyrare att handla i butik jämfört med internet. Foto: Isabell Höjman/TT
Dyrare i apotekens butiker
Apoteken i Sverige har ofta
butiker du kan gå till
och sajter på internet
du kan handla på.
Men det kan bli dyrt för den
som inte kan eller vill handla
på internet.
Mediciner i butikerna
är ofta mycket dyrare.
Det visar en undersökningen
av tidningen Dagens Nyheter.
Du får betala
nästan 40 procent mer
för medicin i butikerna.
Dyrast är tabletter
mot värk och feber.
De kostar nästan dubbelt
så mycket, jämfört med
apotekens sajter.
8 SIDOR/TT
Var köper du dina läkemedel?
Vad tycker du om att det är
stor skillnad på priset i butik
jämfört med internet?
Skriv gärna en kommentar.
15 augusti 2025
jag handlar på apotea .
Jag köper mina mediciner i butik. Många av mina mediciner är dessutom av den sort som måste hämtas ut med ett recept. Däremot gillar jag inte att mediciner blivit dyrare. Tycker att det är krångligt att köpa mediciner på annat sätt. Det kan dröja upp emot en vecka innan medicinen finns i brevlådan. I butiken får jag den direkt i handen.
Är det inte så med allt? Kläder, kosmetik, garn – allt är billigare via internet även om det reser från Kina. Butiker måste betala hyror och de är höga. T om en stånd på en marknad kan kosta tusen kronor så det lönar sig inte att sälja lingon om du tjänar 500 för det.
Min man köper mina mediciner-men när han visar kvitto så jag är nästan medvetslös!!!😮
Jag handlar på internet. Det är bra mer än att handla på apoteket eftersom det kostar så mycket pengar.