Många falska apotek

Vissa mediciner måste du

ha recept på för att få köpa.

Bara apotek med tillstånd

får sälja sådana mediciner.

Men på internet finns

över hundra falska apotek.

De säljer mediciner utan tillstånd

till folk i Sverige.

Det visar en undersökning

från myndigheten Läkemedelsverket.

De falska apoteken säljer mest

mediciner för att minska i vikt

och mediciner för att få bättre sex.

De säljer också olagliga droger.

Det kan vara svårt

att veta om ett apotek är falskt.

Deras sajter på internet kan

se ut som ett riktigt apotek.

– Om mediciner

som behöver recept

säljs utan recept,

då är det inte ett äkta apotek.

Det säger Jacob Forssmed

som är minister i regeringen.

Han säger att de falska

apoteken ofta har med

gäng med brottslingar att göra.

Läkemedelsverket vill ha

hårdare straff för de falska apoteken.

I dag kan brott mot

lagen om mediciner straffas

med högst ett år i fängelse.

8 SIDOR/TT