Många falska apotek

Vissa mediciner måste du
ha recept på för att få köpa.
Bara apotek med tillstånd
får sälja sådana mediciner.

Men på internet finns
över hundra falska apotek.
De säljer mediciner utan tillstånd
till folk i Sverige.

Det visar en undersökning
från myndigheten Läkemedelsverket.

De falska apoteken säljer mest
mediciner för att minska i vikt
och mediciner för att få bättre sex.
De säljer också olagliga droger.

Det kan vara svårt
att veta om ett apotek är falskt.
Deras sajter på internet kan
se ut som ett riktigt apotek.

– Om mediciner
som behöver recept
säljs utan recept,
då är det inte ett äkta apotek.

Det säger Jacob Forssmed
som är minister i regeringen.

Han säger att de falska
apoteken ofta har med
gäng med brottslingar att göra.

Läkemedelsverket vill ha
hårdare straff för de falska apoteken.
I dag kan brott mot
lagen om mediciner straffas
med högst ett år i fängelse.

4 februari 2026

  1. Andreas skriver:
    4 februari, 2026 kl. 10:09

    detta borde förbjudas. är det ingen som kan stoppa det 8sidor???

  2. hatare skriver:
    4 februari, 2026 kl. 11:18

    hej hej allihoppa hoppas att ingen har en bra dag

  3. Reza skriver:
    4 februari, 2026 kl. 12:50

    alltså vad dåligt av dom 😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔

  4. Vad var det jag sa? Höger är sanning och vänster är svek. Är du med? skriver:
    4 februari, 2026 kl. 14:18

    Detta kan vi tacka vänstern för.
    Ni stackars efterblivna.

  5. Fred skriver:
    4 februari, 2026 kl. 15:10

    Detta händer globalt, inte bara i Sverige.

  6. M skriver:
    4 februari, 2026 kl. 22:37

    Kan man inte bara stänga sv falska sidor

