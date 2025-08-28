Sverige

En polisbil.

En polisbil utanför villan i Södertälje. Foto: Claudio Bresciani/TT

Explosion i Södertälje

På onsdag kväll
var det en explosion
vid en villa i Södertälje.

En dörr och en annan
mindre del av
huset blev skadat.

Det var människor
inne i huset när
explosionen hände.
Men ingen blev skadad.

Poliserna vet inte
vad det är som
har exploderat.
De undersöker det.

Poliserna har inte tagit
fast någon person
för brottet.

28 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. V skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:16

    Hm detta bara fortsätter

    Svara
  2. Janbananskibidialiban skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:52

    Sd 2026

    Svara
  3. Victory skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 12:12

    Det är synd om politikerna, som bara ville hjälpa utlänningarna från tredje världen.
    Tänk om de hade vetat att dessa bara ljuger om sina påhittade krig och bara är här för att stjäla våra länder i Europa. Vad gör de annars här? De hatar alla otrogna. Hela historien är full av muslimernas krig mot icke muslimer. Land efter land stjäl de.

    Svara
