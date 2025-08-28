Explosion i Södertälje

På onsdag kväll

var det en explosion

vid en villa i Södertälje.

En dörr och en annan

mindre del av

huset blev skadat.

Det var människor

inne i huset när

explosionen hände.

Men ingen blev skadad.

Poliserna vet inte

vad det är som

har exploderat.

De undersöker det.

Poliserna har inte tagit

fast någon person

för brottet.

