Sverige
En polisbil utanför villan i Södertälje. Foto: Claudio Bresciani/TT
Explosion i Södertälje
På onsdag kväll
var det en explosion
vid en villa i Södertälje.
En dörr och en annan
mindre del av
huset blev skadat.
Det var människor
inne i huset när
explosionen hände.
Men ingen blev skadad.
Poliserna vet inte
vad det är som
har exploderat.
De undersöker det.
Poliserna har inte tagit
fast någon person
för brottet.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2025
