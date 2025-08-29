Sverige
Företaget LKABs hus och gruvan i Kiruna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fler måste flytta i Kiruna
Gruvan i Kiruna
behöver mer plats.
Tidigare har sex tusen
människor flyttat.
Nu måste lika många till flytta.
Det berättade företaget
LKAB i torsdags.
Det är LKAB som
äger gruvan.
Kirunas centrum har redan
flyttats till en ny plats.
Nyligen rullade
stadens kyrka dit på hjul.
Det gick att se på tv.
Men gruvan fortsätter
att växa.
Därför måste många fler
hus och människor flytta.
Flytten gäller skolor,
hotell, hus med lägenheter
och över 800 små hus.
Flytten ska vara
klar om tio år.
Många i Kiruna är oroliga.
Hans Hagström är en
av alla som måste flytta.
– Jag blir ledsen.
Vi har lagat huset
för mycket pengar.
De pengarna får vi
inte tillbaka, säger han.
