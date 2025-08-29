Sverige

En högt hus med kontor. Bakom finns stora högar med svart grus..

Företaget LKABs hus och gruvan i Kiruna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler måste flytta i Kiruna

Gruvan i Kiruna
behöver mer plats.
Tidigare har sex tusen
människor flyttat.
Nu måste lika många till flytta.

Det berättade företaget
LKAB i torsdags.
Det är LKAB som
äger gruvan.

Kirunas centrum har redan
flyttats till en ny plats.
Nyligen rullade
stadens kyrka dit på hjul.
Det gick att se på tv.

Men gruvan fortsätter
att växa.
Därför måste många fler
hus och människor flytta.

Flytten gäller skolor,
hotell, hus med lägenheter
och över 800 små hus.
Flytten ska vara
klar om tio år.

Många i Kiruna är oroliga.
Hans Hagström är en
av alla som måste flytta.

– Jag blir ledsen.
Vi har lagat huset
för mycket pengar.
De pengarna får vi
inte tillbaka, säger han.

8 SIDOR/TT

29 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar