Fler måste flytta i Kiruna

Gruvan i Kiruna

behöver mer plats.

Tidigare har sex tusen

människor flyttat.

Nu måste lika många till flytta.

Det berättade företaget

LKAB i torsdags.

Det är LKAB som

äger gruvan.

Kirunas centrum har redan

flyttats till en ny plats.

Nyligen rullade

stadens kyrka dit på hjul.

Det gick att se på tv.

Men gruvan fortsätter

att växa.

Därför måste många fler

hus och människor flytta.

Flytten gäller skolor,

hotell, hus med lägenheter

och över 800 små hus.

Flytten ska vara

klar om tio år.

Många i Kiruna är oroliga.

Hans Hagström är en

av alla som måste flytta.

– Jag blir ledsen.

Vi har lagat huset

för mycket pengar.

De pengarna får vi

inte tillbaka, säger han.

8 SIDOR/TT