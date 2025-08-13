Sverige

Folk är på ett berg med vatten nedanför. Solen går ner.

En varm kväll på sommaren i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

Fler varma nätter i Sverige

Tropiska nätter är varma nätter.
Då sjunker temperaturen
inte under 20 grader.

I Sverige brukar
tropiska nätter vara ovanliga.
Mellan åren 1961 och 1990
var det ungefär 2,5 sådana
nätter varje sommar.

Men nu har de varma
nätterna blivit fler.
Hittills i år har det varit
19 tropiska nätter i Sverige.

Tropiska nätter är vanligast
på slutet av sommaren.
Då är hav och sjöar varma.
Då blir även luften varmare.

Många tycker att det
är svårt att sova
när det är varmt.
Men tropiska nätter kan också
vara farliga för hälsan.

– Undersökningar visar
att höga temperaturer
ökar risken för att du får
problem med hjärta och hjärna.

Det säger experten Petter Ljungman
på Karolinska institutet.

13 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Tove skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 12:19

    I Dubai Kan Det Bli 40 Till 45 Grader Varmt Där Kan Snacka Kan Vara Farligt För Hälsan Sverige Får Inte Så Varmt

    Svara
  2. Sofia skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 13:35

    Jag håller med. 20 grader är ingen värme. Då brukar vi ha yllesockar.

    Svara
