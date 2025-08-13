Sverige
En varm kväll på sommaren i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT
Fler varma nätter i Sverige
Tropiska nätter är varma nätter.
Då sjunker temperaturen
inte under 20 grader.
I Sverige brukar
tropiska nätter vara ovanliga.
Mellan åren 1961 och 1990
var det ungefär 2,5 sådana
nätter varje sommar.
Men nu har de varma
nätterna blivit fler.
Hittills i år har det varit
19 tropiska nätter i Sverige.
Tropiska nätter är vanligast
på slutet av sommaren.
Då är hav och sjöar varma.
Då blir även luften varmare.
Många tycker att det
är svårt att sova
när det är varmt.
Men tropiska nätter kan också
vara farliga för hälsan.
– Undersökningar visar
att höga temperaturer
ökar risken för att du får
problem med hjärta och hjärna.
Det säger experten Petter Ljungman
på Karolinska institutet.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2025
