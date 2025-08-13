Fler varma nätter i Sverige

Tropiska nätter är varma nätter.

Då sjunker temperaturen

inte under 20 grader.

I Sverige brukar

tropiska nätter vara ovanliga.

Mellan åren 1961 och 1990

var det ungefär 2,5 sådana

nätter varje sommar.

Men nu har de varma

nätterna blivit fler.

Hittills i år har det varit

19 tropiska nätter i Sverige.

Tropiska nätter är vanligast

på slutet av sommaren.

Då är hav och sjöar varma.

Då blir även luften varmare.

Många tycker att det

är svårt att sova

när det är varmt.

Men tropiska nätter kan också

vara farliga för hälsan.

– Undersökningar visar

att höga temperaturer

ökar risken för att du får

problem med hjärta och hjärna.

Det säger experten Petter Ljungman

på Karolinska institutet.

8 SIDOR/TT