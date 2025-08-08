Företag köper Northvolt

Företaget Northvolt

får en ny ägare.

Det blev klart i torsdags.

Ny ägare är företaget

Lyten från USA.

De tar bland annat över

Northvolts fabriker

i Skellefteå och Västerås.

– Det är en vinst

för Sverige och för de

som jobbade på Northvolt.

Det säger Sveriges minister

för företag Ebba Busch.

Northvolt gjorde

batterier till elbilar.

Men det gick dåligt.

Tidigare i år fick

företaget slut på pengar.

Det gick i konkurs.

Flera tusen människor

förlorade sina jobb.

Sedan dess har experter

letat efter någon

som kan ta över Northvolt.

Företaget Lyten jobbar

också med batterier.

De vill starta Northvolts

fabriker igen.

Många i Skellefteå och Västerås

kan få tillbaka sina jobb.

– Detta är en mycket

viktig affär för oss.

Det säger Dan Cook

som är chef för Lyten.

Det är inte klart

hur mycket Lyten betalar

för Northvolt.

8 SIDOR/TT