Sverige
Northvolts fabrik i Skellefteå. Foto: SVD/TT
Företag köper Northvolt
Företaget Northvolt
får en ny ägare.
Det blev klart i torsdags.
Ny ägare är företaget
Lyten från USA.
De tar bland annat över
Northvolts fabriker
i Skellefteå och Västerås.
– Det är en vinst
för Sverige och för de
som jobbade på Northvolt.
Det säger Sveriges minister
för företag Ebba Busch.
Northvolt gjorde
batterier till elbilar.
Men det gick dåligt.
Tidigare i år fick
företaget slut på pengar.
Det gick i konkurs.
Flera tusen människor
förlorade sina jobb.
Sedan dess har experter
letat efter någon
som kan ta över Northvolt.
Företaget Lyten jobbar
också med batterier.
De vill starta Northvolts
fabriker igen.
Många i Skellefteå och Västerås
kan få tillbaka sina jobb.
– Detta är en mycket
viktig affär för oss.
Det säger Dan Cook
som är chef för Lyten.
Det är inte klart
hur mycket Lyten betalar
för Northvolt.
8 SIDOR/TT
8 augusti 2025
FIN!!!🙂💛💙
Tack och lov❤❤❤❤❤💕
Jag är skeptisk. Företag från usa ska lyfta pengar och sticka.
Undrar om det är Trump som köpt upp🤡🤠🤔
