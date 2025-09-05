Sverige

  • Skellefteå - Northvolt

    Northvolts fabrik i Skellefteå. Foto: SVD/TT

  • WEB_INRIKES

    Matthias E J Arleth är chef för företaget Lyten i Sverige. De ska köpa Northvolt. Foto: Jonas Westling/TT

Färre får jobb hos Lyten

Företaget Lyten från USA
ska köpa det svenska
företaget Northvolt.
Köpet ska bli klart
i slutet av året.

Det säger Matthias E J Arleth.
Han är ny chef
för Lyten i Sverige.

Lyten vill att Northvolts
gamla fabrik i Skellefteå
ska vara igång igen nästa år.

När köpet är klart
ska de börja anställa personal.

– Vi har pratat
med folk som jobbade
på Northvolt. Folk vill
vara med igen,
säger Matthias E J Arleth.

Men färre kommer att få
jobb hos Lyten
än vad som jobbade på Northvolt.
Troligen flera tusen färre.

När Northvolt stängde
och gick i konkurs
jobbade ungefär fem tusen personer
i företaget.

– Vi behöver några hundra
för att starta.
Sedan kan det bli
flera tusen anställda
när allt är igång igen.
Det är en stor fabrik,
säger Matthias E J Arleth.

Företaget Lyten ska precis
som Northvolt göra batterier
till bilar och lastbilar som går på el.

8 SIDOR/TT

5 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. V skriver:
    5 september, 2025 kl. 09:44

    Skönt för de arbetslösa .lycka till.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    5 september, 2025 kl. 11:17

    Jag tycker om 8 sidor.
    Jag har en egen tidning och jag brukar använda 8 sidor för att leta upp vissa nyheter 😃👍👍

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar