Färre får jobb hos Lyten

Företaget Lyten från USA

ska köpa det svenska

företaget Northvolt.

Köpet ska bli klart

i slutet av året.

Det säger Matthias E J Arleth.

Han är ny chef

för Lyten i Sverige.

Lyten vill att Northvolts

gamla fabrik i Skellefteå

ska vara igång igen nästa år.

När köpet är klart

ska de börja anställa personal.

– Vi har pratat

med folk som jobbade

på Northvolt. Folk vill

vara med igen,

säger Matthias E J Arleth.

Men färre kommer att få

jobb hos Lyten

än vad som jobbade på Northvolt.

Troligen flera tusen färre.

När Northvolt stängde

och gick i konkurs

jobbade ungefär fem tusen personer

i företaget.

– Vi behöver några hundra

för att starta.

Sedan kan det bli

flera tusen anställda

när allt är igång igen.

Det är en stor fabrik,

säger Matthias E J Arleth.

Företaget Lyten ska precis

som Northvolt göra batterier

till bilar och lastbilar som går på el.

