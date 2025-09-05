Sverige
Northvolts fabrik i Skellefteå. Foto: SVD/TT
Matthias E J Arleth är chef för företaget Lyten i Sverige. De ska köpa Northvolt. Foto: Jonas Westling/TT
Färre får jobb hos Lyten
Företaget Lyten från USA
ska köpa det svenska
företaget Northvolt.
Köpet ska bli klart
i slutet av året.
Det säger Matthias E J Arleth.
Han är ny chef
för Lyten i Sverige.
Lyten vill att Northvolts
gamla fabrik i Skellefteå
ska vara igång igen nästa år.
När köpet är klart
ska de börja anställa personal.
– Vi har pratat
med folk som jobbade
på Northvolt. Folk vill
vara med igen,
säger Matthias E J Arleth.
Men färre kommer att få
jobb hos Lyten
än vad som jobbade på Northvolt.
Troligen flera tusen färre.
När Northvolt stängde
och gick i konkurs
jobbade ungefär fem tusen personer
i företaget.
– Vi behöver några hundra
för att starta.
Sedan kan det bli
flera tusen anställda
när allt är igång igen.
Det är en stor fabrik,
säger Matthias E J Arleth.
Företaget Lyten ska precis
som Northvolt göra batterier
till bilar och lastbilar som går på el.
8 SIDOR/TT
5 september 2025
Skönt för de arbetslösa .lycka till.
Jag tycker om 8 sidor.
Jag har en egen tidning och jag brukar använda 8 sidor för att leta upp vissa nyheter 😃👍👍