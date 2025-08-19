Kritik mot myndighet

Folkhälsomyndighetens

viktigaste expert på

smittsamma sjukdomar

Magnus Gisslén

slutar på sitt jobb.

Han tycker att det finns

stora problem på myndigheten.

Det skriver han i tidningen

Dagens Nyheter, DN.

Myndigheten ska bland annat

jobba med att minska risken

för att smitta från farliga sjukdomar

sprider sig.

Det brukar kallas för pandemier,

som till exempel viruset corona var.

Men myndighetens chefer

är inte experter på medicin.

Det är inte bra,

skriver Magnus Gisslén.

– Jag är orolig för om

myndigheten kan klara

att stoppa en pandemi i framtiden,

skriver Magnus Gisslén.

Ellen Jones är chef på Folkhälsomyndigheten.

Hon håller inte med Gisslén om kritiken.

– Vi har många experter

på myndigheten

som kan hantera smittor

och andra viktiga frågor,

skriver Ellen Jones

till nyhetsbyrån TT.

