Kritik mot myndighet
Folkhälsomyndighetens
viktigaste expert på
smittsamma sjukdomar
Magnus Gisslén
slutar på sitt jobb.
Han tycker att det finns
stora problem på myndigheten.
Det skriver han i tidningen
Dagens Nyheter, DN.
Myndigheten ska bland annat
jobba med att minska risken
för att smitta från farliga sjukdomar
sprider sig.
Det brukar kallas för pandemier,
som till exempel viruset corona var.
Men myndighetens chefer
är inte experter på medicin.
Det är inte bra,
skriver Magnus Gisslén.
– Jag är orolig för om
myndigheten kan klara
att stoppa en pandemi i framtiden,
skriver Magnus Gisslén.
Ellen Jones är chef på Folkhälsomyndigheten.
Hon håller inte med Gisslén om kritiken.
– Vi har många experter
på myndigheten
som kan hantera smittor
och andra viktiga frågor,
skriver Ellen Jones
till nyhetsbyrån TT.
19 augusti 2025
I Sverige använder man ordet expert väldigt flexibelt. I mitt hemspråk är en expert någon väldigt utbildat med stor erfarenhet inom oftast vetenskap och är respekterat bland andra i området. I Sverige kan en expert vara en kolumnist på Aftonbladet som vet hur ofta ska man byta påslakan, eftersom andra svenskar antas inte ha den kunskap.