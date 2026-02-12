Sverige

En person håller i en telefon.

Mannen förlorade nästan fem miljoner kronor på spel på internet. Foto: Karin Wesslén/TT

Företag ska betala tillbaka

Två företag för spel
visste att en man var beroende
av att spela med pengar.
Trots det skickade de massor
av reklam till mannen.

Företagen gjorde fel.
Det säger domstolen
Svea hovrätt.

Mellan åren 2016 och 2019
förlorade mannen nästan
fem miljoner kronor på spel.

Nu ska företagen
betala tillbaka pengarna
till mannen.
Det säger domstolen.

Ungefär 350 tusen svenskar
har problem med spel om pengar.
Det visar siffror från
Folkhälsomyndigheten.

8 SIDOR/TT

Här kan du få hjälp

Om du har problem
med spel om pengar
kan du få hjälp.

Du kan ringa Stödlinjen.
Deras nummer är 020-819100.
På deras sida på internet kan du chatta med dem.

spelpaus.se kan du också få hjälp.
De hjälper dig att stänga av dina spel för pengar på internet.

Det finns flera andra grupper
som också kan hjälpa.
Du kan ringa din vårdcentral.
De hjälper dig att hitta rätt grupp.

12 februari 2026

