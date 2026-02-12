Företag ska betala tillbaka

Två företag för spel

visste att en man var beroende

av att spela med pengar.

Trots det skickade de massor

av reklam till mannen.

Företagen gjorde fel.

Det säger domstolen

Svea hovrätt.

Mellan åren 2016 och 2019

förlorade mannen nästan

fem miljoner kronor på spel.

Nu ska företagen

betala tillbaka pengarna

till mannen.

Det säger domstolen.

Ungefär 350 tusen svenskar

har problem med spel om pengar.

Det visar siffror från

Folkhälsomyndigheten.

