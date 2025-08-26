Många barn skadas i trafiken

Många barn i Sverige

blir skadade i trafiken

varje dag.

Det skriver

försäkringsbolaget Folksam

i en undersökning.

Ungefär 15 barn

skadas varje dag.

De flesta barn som skadas

har cyklat,

åkt elsparkcykel

eller promenerat.

– Många använder hjälm.

Men det är fortfarande

för få som gör det.

Det säger Helena Stigson

som jobbar på Folksam.

Folksam har undersökt

alla olyckor i trafiken

under åren 2021 till 2023

där barn måste åka

till sjukhus efter olyckan.

Det är nästan

17 tusen olyckor.

Olyckor med cykel är vanligast

för barn under 15 år.

Men många skadas också

i olyckor med elsparkcyklar.

I olyckorna med elsparkcyklar

saknade över hälften

av de skadade barnen hjälm.

Men lagen säger att du

måste ha hjälm

om du är under 15 år.

Bland barn mellan 15 till 17 år

skadas många

i olyckor med moped.

