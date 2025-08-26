Sverige
Många barn kör elsparkcyklar utan hjälm. Gammal bild. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Många barn skadas i trafiken
Många barn i Sverige
blir skadade i trafiken
varje dag.
Det skriver
försäkringsbolaget Folksam
i en undersökning.
Ungefär 15 barn
skadas varje dag.
De flesta barn som skadas
har cyklat,
åkt elsparkcykel
eller promenerat.
– Många använder hjälm.
Men det är fortfarande
för få som gör det.
Det säger Helena Stigson
som jobbar på Folksam.
Folksam har undersökt
alla olyckor i trafiken
under åren 2021 till 2023
där barn måste åka
till sjukhus efter olyckan.
Det är nästan
17 tusen olyckor.
Olyckor med cykel är vanligast
för barn under 15 år.
Men många skadas också
i olyckor med elsparkcyklar.
I olyckorna med elsparkcyklar
saknade över hälften
av de skadade barnen hjälm.
Men lagen säger att du
måste ha hjälm
om du är under 15 år.
Bland barn mellan 15 till 17 år
skadas många
i olyckor med moped.
26 augusti 2025
