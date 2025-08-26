Sverige

Många elsparkcyklar.

Många barn kör elsparkcyklar utan hjälm. Gammal bild. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Många barn skadas i trafiken

Många barn i Sverige
blir skadade i trafiken
varje dag.

Det skriver
försäkringsbolaget Folksam
i en undersökning.

Ungefär 15 barn
skadas varje dag.
De flesta barn som skadas
har cyklat,
åkt elsparkcykel
eller promenerat.

– Många använder hjälm.
Men det är fortfarande
för få som gör det.

Det säger Helena Stigson
som jobbar på Folksam.

Folksam har undersökt
alla olyckor i trafiken
under åren 2021 till 2023
där barn måste åka
till sjukhus efter olyckan.
Det är nästan
17 tusen olyckor.

Olyckor med cykel är vanligast
för barn under 15 år.
Men många skadas också
i olyckor med elsparkcyklar.

I olyckorna med elsparkcyklar
saknade över hälften
av de skadade barnen hjälm.
Men lagen säger att du
måste ha hjälm
om du är under 15 år.

Bland barn mellan 15 till 17 år
skadas många
i olyckor med moped.

8 SIDOR/TT

26 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. isak skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:16

    vem vill har hjälm ser ut som att du har stekpanna på huvudet igen har hjälm 2025
    man kommer inte få böter en då

    Svara
  2. odkänd person skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:19

    jag vill inte ha hjälm på mig 😍😠

    Svara
  3. hherman skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:46

    det är fint men dåligt utan hjälm

    Svara
  4. thecool_guy skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:48

    Men dom får ju skylla sig själv

    Svara
  5. HEMLIG skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:50

    vadå inte ha hjälm? säkerheten först!

    Svara
  6. arab slaktaren skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 10:50

    hoppas det var en arab🥳

    Svara
  7. disa skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:08

    det är inte min favorit film😠

    Svara
  8. neo olsson skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:11

    jag gillar arvid samevik

    Svara
  9. omgomgomgmyboy skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:23

    de får skylla sig själv
    jag vill inte har en dum hjälm för se ut som en nörd
    och man slösar pengar
    men det e synd om personer som blev skadade
    😢

    Svara
  10. N och D skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:32

    det är bra att ha hjälm och om man inte har hjälm så får ni slika din fita

    🙂😂😂😂😂😂

    Svara
  11. Sofia skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 12:16

    Jag tycker inte om elsparkcyklar. De borde åtminstone köra på vägen, inte på trotoarer. De blockerar alla ingångar, man kan inte längre gå ut med rullator eller i rullstolen då man kan inte gå förbi felparkerade gröna monster och trottoarkanter är högre och högre.

    Svara
  12. v skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 13:01

    håller med Sofia

    Svara
  13. Aleksander skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 15:17

    ”Jag orkar inte ha på mig hjälm” – Berömda sista ord

    Svara
