Sverige
Pengarna ska hjälp folk att ha råd att studera om de vill byta jobb.
Pengar till studier dröjer
Om du är vuxen
och vill byta jobb
kan du få pengar
från staten.
Pengarna ska hjälpa dig
att ha råd att studera.
Pengarna kallas
omställningsstudiestöd.
Det är myndigheten CSN
som bestämmer om du kan
få stödet.
Den senaste tiden
har det tagit längre tid
för människor att få stödet.
Vissa har fått vänta
längre än två månader.
Att det tar lång tid beror på
att CSN måste få papper
från myndigheten Försäkringskassan
innan de kan betala ut pengarna.
I år söker många fler stödet.
Då måste Försäkringskassan
ordna med fler papper.
Det gör att CSN
får vänta längre
innan de kan bestämma
om du har rätt till stödet.
8 SIDOR/TT
Pengar till att byta jobb
- Omställningsstudiestödet är för dig
som är 27 till 62 år.
- Pengarna hjälper dig
att ha råd att gå en utbildning.
- Du kan söka pengarna
för att lära dig mer om ditt jobb
eller för att skaffa ett nytt jobb.
- Stödet gäller om du ska gå utbildningar
som ger rätt till stöd från staten,
till exempel universitet,
Komvux eller yrkeshögskola.
- Du måste ha jobbat
minst åtta av de senaste fjorton åren
för att kunna få pengarna.
- Pengarna i stödet är upp till
80 procent av din lön.
Källa: CSN
12 augusti 2025
Varför till 62 år? Borde inte högre gräns höjas när pensionsålder höjdes till 67? Vad ska alla arbetslösa 63 plussare ta vägen på åldersdiskriminerande arbetsmarknad? De har ofta behov att fräscha upp sina datakunskap från 70 talet för att konkurrera med unga.
Konjunkturen har nu varit dålig en längre tid. Det enda sättet att skapa upp jobb är att stimulera ekonomin. Räntan sänks och detta ger högre tryck i ekonomin men det räcker inte. Då måste man ta till de offentliga finanserna och t ex sänka skatten på inkomst av tjänst. De offentliga finanserna borde användas för att skapa upp tillväxt och jobb.