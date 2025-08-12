Pengar till studier dröjer

Om du är vuxen

och vill byta jobb

kan du få pengar

från staten.

Pengarna ska hjälpa dig

att ha råd att studera.

Pengarna kallas

omställningsstudiestöd.

Det är myndigheten CSN

som bestämmer om du kan

få stödet.

Den senaste tiden

har det tagit längre tid

för människor att få stödet.

Vissa har fått vänta

längre än två månader.

Att det tar lång tid beror på

att CSN måste få papper

från myndigheten Försäkringskassan

innan de kan betala ut pengarna.

I år söker många fler stödet.

Då måste Försäkringskassan

ordna med fler papper.

Det gör att CSN

får vänta längre

innan de kan bestämma

om du har rätt till stödet.

