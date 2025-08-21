Sverige

Hjulen på en rullstol syns i förgrunden. Bakom syns ett rum.

Personalen skrev elaka saker om de som bor på hemmet för personer med funktionsnedsättning. Bilder är från ett annat hem. Foto: Oscar Olsson/TT

Personalen skrev om kroppar

Personalen skrev elakt
om personer
med funktionsnedsättningar.
Det hände på ett hem
i Västerbotten.

Personalen skrev elaka saker
om personernas kroppar.
Personalen la upp bilder
på personerna i en chatt
på internet.

Det berättar kanalen
P4 Västerbotten.

En person berättade om chatten.
Hon jobbar för personalens
fackförbund.

Nu ska kommunen
undersöka vad som har hänt.

Om du jobbar med att hjälpa
personer med funktionsnedsättningar
måste du berätta när någon
blir dåligt behandlad.
Det säger lagen lex Sarah.

Kommunen måste anmäla
till myndigheten Ivo
om personalen har gjort fel.
Myndigheten undersöker
vården i Sverige.

8 SIDOR/TT

21 augusti 2025

  1. Andreas skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 09:54

    Detta är för jäkligt, var är tystnadsplikten??

  2. MILENA LUISA skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:01

    Den tredje mening låter konstigt…där är fel enligt mig!

  3. Sofia skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:21

    Alltså vi vet inte vad som hände. Vi vet inte vad som skrevs. Vi vet inte i vilken chatt. Vi vet inte vilka bilder. Kanske fanns det utbildningsyfte, kanske (även om det var fel) ville de inblandade funktionshindrade vara med i chatten vid den tiden. Altså det ska utredas. Men vi redan publicerar det innan utredning är klar.

  4. Andreas skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:24

    Jag ser inget fel.vad menar du milena

  5. Hallåa skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:51

    Så lågt av personal att bete sig sig så här😡 säger mycket om dom . Mycket kränkande för sjuka och gamla.så här får det inte gå till.punkt slut !!!!

  6. Andreas skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:53

    Sofia om du läser noga texten så står det där att personalen skrev elaka saker om de boende. Det får man inte göra om man jobbar inom vården. Tystnadsplikten gäller .

  7. Sofia skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:53

    Andreas: det beror på hur tystnadsplikt är formulerat. I vården är det ofta att du får inte prata. Då får du skriva. Det står ofta inget förbud om att publicera bilder. Privata hemtjänster uppmanar t.o.m personalen att publicera propaganda bilder på nöjda kunder på deras fejsbok, vilket jag var emot då jag uppfattade det väldigt manipulativt.

  8. Andreas skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 11:02

    I detta fallet håller jag med hallåa till 150 procent.

  9. alpha male skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 13:39

    det elakt

  10. beta male skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 13:46

    elakt det

  11. zeta male skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 13:47

    delak et

