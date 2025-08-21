Personalen skrev om kroppar

Personalen skrev elakt

om personer

med funktionsnedsättningar.

Det hände på ett hem

i Västerbotten.

Personalen skrev elaka saker

om personernas kroppar.

Personalen la upp bilder

på personerna i en chatt

på internet.

Det berättar kanalen

P4 Västerbotten.

En person berättade om chatten.

Hon jobbar för personalens

fackförbund.

Nu ska kommunen

undersöka vad som har hänt.

Om du jobbar med att hjälpa

personer med funktionsnedsättningar

måste du berätta när någon

blir dåligt behandlad.

Det säger lagen lex Sarah.

Kommunen måste anmäla

till myndigheten Ivo

om personalen har gjort fel.

Myndigheten undersöker

vården i Sverige.

8 SIDOR/TT