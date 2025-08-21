Sverige
Personalen skrev elaka saker om de som bor på hemmet för personer med funktionsnedsättning. Bilder är från ett annat hem. Foto: Oscar Olsson/TT
Personalen skrev om kroppar
Personalen skrev elakt
om personer
med funktionsnedsättningar.
Det hände på ett hem
i Västerbotten.
Personalen skrev elaka saker
om personernas kroppar.
Personalen la upp bilder
på personerna i en chatt
på internet.
Det berättar kanalen
P4 Västerbotten.
En person berättade om chatten.
Hon jobbar för personalens
fackförbund.
Nu ska kommunen
undersöka vad som har hänt.
Om du jobbar med att hjälpa
personer med funktionsnedsättningar
måste du berätta när någon
blir dåligt behandlad.
Det säger lagen lex Sarah.
Kommunen måste anmäla
till myndigheten Ivo
om personalen har gjort fel.
Myndigheten undersöker
vården i Sverige.
8 SIDOR/TT
21 augusti 2025
Detta är för jäkligt, var är tystnadsplikten??
Den tredje mening låter konstigt…där är fel enligt mig!
Alltså vi vet inte vad som hände. Vi vet inte vad som skrevs. Vi vet inte i vilken chatt. Vi vet inte vilka bilder. Kanske fanns det utbildningsyfte, kanske (även om det var fel) ville de inblandade funktionshindrade vara med i chatten vid den tiden. Altså det ska utredas. Men vi redan publicerar det innan utredning är klar.
Jag ser inget fel.vad menar du milena
Så lågt av personal att bete sig sig så här😡 säger mycket om dom . Mycket kränkande för sjuka och gamla.så här får det inte gå till.punkt slut !!!!
Sofia om du läser noga texten så står det där att personalen skrev elaka saker om de boende. Det får man inte göra om man jobbar inom vården. Tystnadsplikten gäller .
Andreas: det beror på hur tystnadsplikt är formulerat. I vården är det ofta att du får inte prata. Då får du skriva. Det står ofta inget förbud om att publicera bilder. Privata hemtjänster uppmanar t.o.m personalen att publicera propaganda bilder på nöjda kunder på deras fejsbok, vilket jag var emot då jag uppfattade det väldigt manipulativt.
I detta fallet håller jag med hallåa till 150 procent.
