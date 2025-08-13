Pytonormar i Halland

På tisdagen hittade

folk en pytonorm

i Falkenberg i Hallands län.

Det var den fjärde pytonormen

som folk hittat i Halland

sedan i maj.

Den första ormen låg

nära sjukhuset i Varberg.

Den var död.

De tre andra ormarna levde

när folk hittade dem.

Folk som jobbar med djur

har tagit hand om dem.

Ingen vet var ormarna kommer ifrån.

– Troligen har någon

släppt ut den

för att de tröttnat.

Det sa Stefan Sanding

om den första ormen

till tidningen Hallands Nyheter.

Han har en butik för djur.

Pytonormar är inte giftiga

men kan bli flera meter långa.

