Sverige

Ormen ligger i handen på en människa.

Bilden visar en annan pytonorm. Foto: Drago Pruvlovic/TT

Pytonormar i Halland

På tisdagen hittade
folk en pytonorm
i Falkenberg i Hallands län.

Det var den fjärde pytonormen
som folk hittat i Halland
sedan i maj.

Den första ormen låg
nära sjukhuset i Varberg.
Den var död.

De tre andra ormarna levde
när folk hittade dem.
Folk som jobbar med djur
har tagit hand om dem.

Ingen vet var ormarna kommer ifrån.

– Troligen har någon
släppt ut den
för att de tröttnat.

Det sa Stefan Sanding
om den första ormen
till tidningen Hallands Nyheter.
Han har en butik för djur.

Pytonormar är inte giftiga
men kan bli flera meter långa.

8 SIDOR/TT

13 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:13

    Man ska inte skaffa djur om man inte kan ta hand om dom.detta är för djävligt.

    Svara
  2. Hallåa skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:26

    Dumma människor 😡man slänger väl inte ut sin vän som en sopa . Slit å släng🐍

    Svara
  3. jenny skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:58

    dom är inte snälla mot djuren

    Svara
  4. Sofia skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 11:20

    Fjärde? Hur förökar de sig? Min konspiration är att ormarna är syskon. Orm- mamma lever med ägare som inte vet om barn-ormar. Det är ju inte vanligt med många pytonormar i en svensk stad.

    Svara
  5. Ormrädd skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 15:35

    😧 😱 🙀

    Svara
Kommentarer och regler
