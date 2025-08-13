Sverige
Bilden visar en annan pytonorm. Foto: Drago Pruvlovic/TT
Pytonormar i Halland
På tisdagen hittade
folk en pytonorm
i Falkenberg i Hallands län.
Det var den fjärde pytonormen
som folk hittat i Halland
sedan i maj.
Den första ormen låg
nära sjukhuset i Varberg.
Den var död.
De tre andra ormarna levde
när folk hittade dem.
Folk som jobbar med djur
har tagit hand om dem.
Ingen vet var ormarna kommer ifrån.
– Troligen har någon
släppt ut den
för att de tröttnat.
Det sa Stefan Sanding
om den första ormen
till tidningen Hallands Nyheter.
Han har en butik för djur.
Pytonormar är inte giftiga
men kan bli flera meter långa.
8 SIDOR/TT
13 augusti 2025
