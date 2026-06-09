Sverige

Närbild på en person som plockar blåbär med en röd blåbärsplockare.

En person plockar blåbär. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Tidigare chef får fängelse

En tidigare chef för ett företag
för bär döms till fängelse.
Han har tvingat folk att arbeta.
Det säger en domstol i Finland.

Chefen och en person till
har fått människor i Thailand
att komma till Finland.

Där har chefen och personen
tvingat thailändarna att jobba
med att plocka bär.
Det säger domstolen.

De två döms för brottet
människohandel.
Chefen får två år
och sex månader i fängelse.
Den andra personen
får nio månader i fängelse.
De säger själva
att de är oskyldiga.

De jobbade för
företaget Polarica
som har sitt största kontor
i Haparanda i Sverige.

Det är ett av Europas
största företag för bär.

8 SIDOR/TT

9 juni 2026

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3 kommentarer
  1. v skriver:
    9 juni, 2026 kl. 10:02

    man får inte utnyttja människor på det viset. bra med fängelse till dessa.skulle få mint 5 år.😡🤢

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  2. Jackpro17 skriver:
    9 juni, 2026 kl. 11:44

    Inte snällt att tvinga personer att göra faktiskt.👎👎👎👎👎👎👎👎👿👿👿👿👿👿👿😭😭😭😭😭😭

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  3. Jojo's Bizarre Adventure skriver:
    9 juni, 2026 kl. 12:58

    8 sidor har en redaktör btw som respondera comments…😔✌️

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