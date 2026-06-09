Tidigare chef får fängelse

En tidigare chef för ett företag

för bär döms till fängelse.

Han har tvingat folk att arbeta.

Det säger en domstol i Finland.

Chefen och en person till

har fått människor i Thailand

att komma till Finland.

Där har chefen och personen

tvingat thailändarna att jobba

med att plocka bär.

Det säger domstolen.

De två döms för brottet

människohandel.

Chefen får två år

och sex månader i fängelse.

Den andra personen

får nio månader i fängelse.

De säger själva

att de är oskyldiga.

De jobbade för

företaget Polarica

som har sitt största kontor

i Haparanda i Sverige.

Det är ett av Europas

största företag för bär.

8 SIDOR/TT