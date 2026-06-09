Många med IF är fattiga

Många personer som har IF,

intellektuell

funktionsnedsättning,

är fattiga.

Det säger en grupp

som är med i organisationen FUB.

FUB jobbar mer rättigheter

för personer med IF.

Många med IF får

bidrag från staten

för att de inte kan få jobb

på samma sätt som andra.

Men bidraget blir inte högre

varje år

på samma sätt som

andra människors lön.

Samtidigt blir också

mat, mediciner och hyra för bostad

dyrare.

En del personer med IF

bor i särskilda hus i kommunen.

Det kallas LSS-bostad.

Hyran där kan vara dyr.

Hyran är också olika

i olika kommuner.

Hyran kan skilja över

100 tusen kronor per år

i olika kommuner

och i olika LSS-bostäder.

Andra saker är också olika dyrt

i olika kommuner.

Till exempel lunch på jobbet,

färdtjänst och resor

till daglig verksamhet.

I vissa kommuner

är resorna gratis.

I andra kommuner kostar

resorna flera tusen kronor varje år.

Det säger FUBs grupp.

– Det ska inte spela

någon roll var du bor i Sverige.

Vissa personer får till exempel

pengar för att göra något

på fritiden.

Men andra får stanna hemma.

Det säger Elin Vesterlund

i FUBs grupp.

Gruppen kallas för Inre Ringen.

En undersökning av FUB

visar att många personer med IF

blir fattigare för varje år.

En del kan inte spara

några pengar alls.

FUBs grupp vill nu att politikerna

i regeringen och i kommunerna

jobbar för att folk med IF

inte ska vara fattiga.

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