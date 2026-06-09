Sverige
En plånbok med sedlar. Foto: Henrik Montgomery/TT
Många med IF är fattiga
Många personer som har IF,
intellektuell
funktionsnedsättning,
är fattiga.
Det säger en grupp
som är med i organisationen FUB.
FUB jobbar mer rättigheter
för personer med IF.
Många med IF får
bidrag från staten
för att de inte kan få jobb
på samma sätt som andra.
Men bidraget blir inte högre
varje år
på samma sätt som
andra människors lön.
Samtidigt blir också
mat, mediciner och hyra för bostad
dyrare.
En del personer med IF
bor i särskilda hus i kommunen.
Det kallas LSS-bostad.
Hyran där kan vara dyr.
Hyran är också olika
i olika kommuner.
Hyran kan skilja över
100 tusen kronor per år
i olika kommuner
och i olika LSS-bostäder.
Andra saker är också olika dyrt
i olika kommuner.
Till exempel lunch på jobbet,
färdtjänst och resor
till daglig verksamhet.
I vissa kommuner
är resorna gratis.
I andra kommuner kostar
resorna flera tusen kronor varje år.
Det säger FUBs grupp.
– Det ska inte spela
någon roll var du bor i Sverige.
Vissa personer får till exempel
pengar för att göra något
på fritiden.
Men andra får stanna hemma.
Det säger Elin Vesterlund
i FUBs grupp.
Gruppen kallas för Inre Ringen.
En undersökning av FUB
visar att många personer med IF
blir fattigare för varje år.
En del kan inte spara
några pengar alls.
FUBs grupp vill nu att politikerna
i regeringen och i kommunerna
jobbar för att folk med IF
inte ska vara fattiga.
8 SIDOR
9 juni 2026
Sverige skulle skämmas, regeringen är bara interesserad att stöda kriget i ett annat land – Ukraina – och folk i eget land blir fattigare och fattigare, särskild folk som är svaga i samhället 😠
Vad är LSS boende?
Hej!
Ett LSS-boende är en bostad
för personer med funktionsnedsättningar.
På sådana boenden finns personal
som hjälper de som bor där.
Det är kommunerna
som ordnar LSS-boenden.
LSS betyder lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Hälsningar,
8 Sidor
Försäkringskassan tillåter inte en att spara så mycket pengar. Man ska ha 3 månader s inkomst sparande som buffet. Men jag får inte ha mer 25 000 kr på vanlig bankkonto (undantag med fonder där är max 100 000, men skatter). Eftersom Försäkringskassan kan då minska eller ta bort ens bostadstillägg.
Jag har lindrig IF. Och fler diagnoser (både psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar). Minst 7 diagnoser totalt (medicinsk diagnoserat).
Jag måste övertänka många gånger, speciellt när allt har blivit dyrare. Jag har gjort ”DIY” växter med hjälp av en billig skrivare och ritade en växt 🪴 , istället för köpa konst-växterna jag ville ha.
BEBI PEGGY hur är det med dig?😊🙂💜