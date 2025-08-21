Sverige
Meteoriten väger 14 kilo. Andreas Forsberg och Anders Zetterqvist hittade den. Foto: Naturhistoriska riksmuseet /TT
Meteoriten är av järn. Den landade nära Enköping. Foto: Naturhistoriska riksmuseet/TT
Meteoriten är deras
I november år 2020
hände något ovanligt.
En meteorit landade i Sverige.
Den är av järn
och kom från rymden.
En månad senare hittade
geologerna Andreas Forsberg
och Anders Zetterqvist
den nära Enköping.
Geologer är experter
på berg och stenar.
De lämnade in meteoriten till
Naturhistoriska riksmuseet
i Stockholm.
Men de senaste fem åren
har det varit bråk.
Greven Johan Benzelstierna von Engeström
äger marken där meteoriten landade.
Han säger att meteoriten är hans
eftersom den landade på hans mark.
Geologerna och greven
har varit i tre rättegångar.
Nu har Högsta domstolen bestämt
att meteoriten tillhör geologerna.
Ofta äger du det
som finns på din mark
som jord, grus och sten.
Men meteoriten kom från rymden
och hade inte legat på marken
tillräckligt länge för
att tillhöra greven.
Det säger domstolen.
Nu hoppas Naturhistoriska
att meteoriten får vara kvar
i deras samling.
– Det vore kul
att få ställa ut den
så att folk kan se den,
skriver Naturhistoriska.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
