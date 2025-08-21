Meteoriten är deras

I november år 2020

hände något ovanligt.

En meteorit landade i Sverige.

Den är av järn

och kom från rymden.

En månad senare hittade

geologerna Andreas Forsberg

och Anders Zetterqvist

den nära Enköping.

Geologer är experter

på berg och stenar.

De lämnade in meteoriten till

Naturhistoriska riksmuseet

i Stockholm.

Men de senaste fem åren

har det varit bråk.

Greven Johan Benzelstierna von Engeström

äger marken där meteoriten landade.

Han säger att meteoriten är hans

eftersom den landade på hans mark.

Geologerna och greven

har varit i tre rättegångar.

Nu har Högsta domstolen bestämt

att meteoriten tillhör geologerna.

Ofta äger du det

som finns på din mark

som jord, grus och sten.

Men meteoriten kom från rymden

och hade inte legat på marken

tillräckligt länge för

att tillhöra greven.

Det säger domstolen.

Nu hoppas Naturhistoriska

att meteoriten får vara kvar

i deras samling.

– Det vore kul

att få ställa ut den

så att folk kan se den,

skriver Naturhistoriska.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR