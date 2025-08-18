Sverige

De bär på stegar. Det står många ambulanser längs vägen.

Räddningstjänsten på platsen där olyckan hände. Foto: Lars-Henrik Aas/TT

Två män dog i olycka

Två män krockade
i luften när de
hoppade fallskärm.
Båda männen dog.

Olyckan hände i området Näsinge
norr om staden Strömstad.

Männen var ungefär
30 och 40 år.

En av männen satt
fast i ett träd.
Han hängde kvar
i sin fallskärm.

Det gjorde det svårt
att rädda honom.

Organisationen
Svenska fallskärmsförbundet
ska undersöka
hur olyckan gick till.

Poliserna gör också
en undersökning.
Men det finns ingen
som är misstänkt
för något brott.

En tredje person
var med i olyckan.
Den personen
klarade sig utan skador.

8 SIDOR

18 augusti 2025

