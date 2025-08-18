Två män dog i olycka

Två män krockade

i luften när de

hoppade fallskärm.

Båda männen dog.

Olyckan hände i området Näsinge

norr om staden Strömstad.

Männen var ungefär

30 och 40 år.

En av männen satt

fast i ett träd.

Han hängde kvar

i sin fallskärm.

Det gjorde det svårt

att rädda honom.

Organisationen

Svenska fallskärmsförbundet

ska undersöka

hur olyckan gick till.

Poliserna gör också

en undersökning.

Men det finns ingen

som är misstänkt

för något brott.

En tredje person

var med i olyckan.

Den personen

klarade sig utan skador.

