Två personer hittades skjutna till döds i en bil i Järfälla. Poliser på platsen. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Två skjutna i bil
Två personer hittades döda
i en bil i området Kallhäll
i Järfälla nära Stockholm.
De hade blivit skjutna.
Det hände natten till måndag.
Skjutningen var strax efter midnatt.
Många som var i området
såg eller hörde det som hände.
Poliserna har tagit fast en person
som de tror har med
skjutningen att göra.
Polisen undersöker om skjutningen
har med gäng med brottslingar
att göra. De vet inte det ännu.
Tidigt i lördags kväll
blev också en ung man skjuten
i Sätra i södra Stockholm.
Personer som gick förbi
tog hand om honom
tills ambulans kom.
Han får nu vård på sjukhus.
Poliserna säger att
ett barn som är under 15 år
är misstänkt för brottet.
25 augusti 2025
In med honom och ge det strängaste straffet..Och släpp aldrig ut.
varför händer detta😢
Det här händer nästan alltid! Varför vet inte😭😢
Hej ensar bli inte arg😂😂😂😂
Så synd om människorna som blev skjutna😭😢😢😢😠😭😢😭😢😭
varför händer det här😭
Leonel du är taskig