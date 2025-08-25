Sverige

Det är mörkt. Flera poliser står på en gata.

Två personer hittades skjutna till döds i en bil i Järfälla. Poliser på platsen. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Två skjutna i bil

Två personer hittades döda
i en bil i området Kallhäll
i Järfälla nära Stockholm.
De hade blivit skjutna.
Det hände natten till måndag.

Skjutningen var strax efter midnatt.
Många som var i området
såg eller hörde det som hände.

Poliserna har tagit fast en person
som de tror har med
skjutningen att göra.

Polisen undersöker om skjutningen
har med gäng med brottslingar
att göra. De vet inte det ännu.

Tidigt i lördags kväll
blev också en ung man skjuten
i Sätra i södra Stockholm.
Personer som gick förbi
tog hand om honom
tills ambulans kom.
Han får nu vård på sjukhus.

Poliserna säger att
ett barn som är under 15 år
är misstänkt för brottet.

8 SIDOR/TT

25 augusti 2025

7 kommentarer
  1. V skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 12:52

    In med honom och ge det strängaste straffet..Och släpp aldrig ut.

    Svara
  2. Trönninge skolan skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 13:31

    varför händer detta😢

    Svara
  3. Leonel4C Ensar skrev också en kommentar skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 13:57

    Det här händer nästan alltid! Varför vet inte😭😢

    Svara
  4. leoenl skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 13:59

    Hej ensar bli inte arg😂😂😂😂

    Svara
  5. leonel skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 14:00

    Så synd om människorna som blev skjutna😭😢😢😢😠😭😢😭😢😭

    Svara
  6. hjos skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 14:01

    varför händer det här😭

    Svara
  7. Danin5c skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 14:02

    Leonel du är taskig

    Svara
