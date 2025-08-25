Två skjutna i bil

Två personer hittades döda

i en bil i området Kallhäll

i Järfälla nära Stockholm.

De hade blivit skjutna.

Det hände natten till måndag.

Skjutningen var strax efter midnatt.

Många som var i området

såg eller hörde det som hände.

Poliserna har tagit fast en person

som de tror har med

skjutningen att göra.

Polisen undersöker om skjutningen

har med gäng med brottslingar

att göra. De vet inte det ännu.

Tidigt i lördags kväll

blev också en ung man skjuten

i Sätra i södra Stockholm.

Personer som gick förbi

tog hand om honom

tills ambulans kom.

Han får nu vård på sjukhus.

Poliserna säger att

ett barn som är under 15 år

är misstänkt för brottet.

8 SIDOR/TT