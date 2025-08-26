Våld i Upplands Väsby

I augusti har det hänt

flera brott i Upplands Väsby.

Det ligger norr om Stockholm.

Det har varit minst

tre skjutningar där.

Det har också varit flera bränder.

Poliserna misstänker att någon

har tänt eld med flit.

Senast i måndags

hittades två döda personer

i en bil i området Kallhäll

nära Upplands Väsby.

De hade blivit skjutna.

Våldet kan ha med ett gäng

som kallar sig Zorba att göra.

Personerna i gänget

bråkar med varandra.

Det skriver tidningarna

Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Poliserna vill inte säga

om det stämmer.

Men de säger att brotten

i Upplands Väsby

har med gäng att göra.

