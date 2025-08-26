Sverige

Poliserna har spärrat av en gata.

Den 7 augusti blev en man skjuten i Upplands Väsby. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Våld i Upplands Väsby

I augusti har det hänt
flera brott i Upplands Väsby.
Det ligger norr om Stockholm.

Det har varit minst
tre skjutningar där.
Det har också varit flera bränder.
Poliserna misstänker att någon
har tänt eld med flit.

Senast i måndags
hittades två döda personer
i en bil i området Kallhäll
nära Upplands Väsby.

De hade blivit skjutna.

Våldet kan ha med ett gäng
som kallar sig Zorba att göra.
Personerna i gänget
bråkar med varandra.
Det skriver tidningarna
Aftonbladet och Svenska Dagbladet.

Poliserna vill inte säga
om det stämmer.
Men de säger att brotten
i Upplands Väsby
har med gäng att göra.

8 SIDOR

26 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. bob the furry skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:06

    Jag är en kannibals furry
    😎😎😎

    Svara
  2. Bobo the furry skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:14

    hej min storebror

    Svara
  3. bobo the furry skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:15

    😎😎😎😎😎😎

    Svara
  4. omgomgmyboy skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 11:26

    all kärlek till de skadade ❤

    Svara
  5. v skriver:
    26 augusti, 2025 kl. 12:58

    kan inte Sverige utvisa alla kriminella???så att vi andra kan börja leva ett normalt liv??

    Svara
