Sverige
Den 7 augusti blev en man skjuten i Upplands Väsby. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Våld i Upplands Väsby
I augusti har det hänt
flera brott i Upplands Väsby.
Det ligger norr om Stockholm.
Det har varit minst
tre skjutningar där.
Det har också varit flera bränder.
Poliserna misstänker att någon
har tänt eld med flit.
Senast i måndags
hittades två döda personer
i en bil i området Kallhäll
nära Upplands Väsby.
De hade blivit skjutna.
Våldet kan ha med ett gäng
som kallar sig Zorba att göra.
Personerna i gänget
bråkar med varandra.
Det skriver tidningarna
Aftonbladet och Svenska Dagbladet.
Poliserna vill inte säga
om det stämmer.
Men de säger att brotten
i Upplands Väsby
har med gäng att göra.
8 SIDOR
26 augusti 2025
