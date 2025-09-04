Sverige
Det är strejk på Teslas verkstäder i Sverige. Bilden är från december år 2023. Foto: TT
Bråket om Tesla är kvar
Det har länge varit bråk
mellan fackförbundet Metall
och företaget Tesla
som gör bilar som går på el.
Fackförbundet vill att Tesla
ordnar regler för de som jobbar
på Teslas verkstäder i Sverige.
Det är regler om löner, tider,
semester, pension och annat.
Men Tesla vill inte ordna det.
Därför har fackförbundet
strejkat i nästan två år.
Flera personer på verkstäderna
jobbar inte.
En myndighet som
heter Medlingsinstitutet
har försökt få fackförbundet
och föreatget Tesla
att komma överens.
Nu ger myndigheten upp.
De slutar.
De säger att fackförbundet
och Tesla aldrig kommer
att komma överens.
Men strejken fortsätter ändå.
Samtidigt går det
dåligt för Tesla.
De säljer färre bilar i Sverige
och i resten av Europa.
Det är Elon Musk
som äger det mesta
av företaget Tesla.
Han är världens rikaste man.
Han har jobbat mycket för
USAs ledare Donald Trump.
8 SIDOR/TT
4 september 2025