Bråket om Tesla är kvar

Det har länge varit bråk

mellan fackförbundet Metall

och företaget Tesla

som gör bilar som går på el.

Fackförbundet vill att Tesla

ordnar regler för de som jobbar

på Teslas verkstäder i Sverige.

Det är regler om löner, tider,

semester, pension och annat.

Men Tesla vill inte ordna det.

Därför har fackförbundet

strejkat i nästan två år.

Flera personer på verkstäderna

jobbar inte.

En myndighet som

heter Medlingsinstitutet

har försökt få fackförbundet

och föreatget Tesla

att komma överens.

Nu ger myndigheten upp.

De slutar.

De säger att fackförbundet

och Tesla aldrig kommer

att komma överens.

Men strejken fortsätter ändå.

Samtidigt går det

dåligt för Tesla.

De säljer färre bilar i Sverige

och i resten av Europa.

Det är Elon Musk

som äger det mesta

av företaget Tesla.

Han är världens rikaste man.

Han har jobbat mycket för

USAs ledare Donald Trump.

8 SIDOR/TT