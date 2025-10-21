Sverige
En vakt från fackförbundet Metall utanför Teslas verkstad i Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT
Tesla kan få mindre hjälp
Det har länge varit bråk
mellan fackförbundet Metall
och företaget Tesla
som gör bilar som går på el.
Metall vill att Tesla
ordnar regler för arbetarna
på Teslas verkstäder i Sverige.
Det är regler om löner, tider,
semester, pension och annat.
Det kallas kollektivavtal.
Men Tesla vill inte ordna det.
Nu säger fackförbundet Seko
att de vill hjälpa fackförbundet Metall.
Seko ska straffa Tesla.
Tesla måste ordna
kollektivavtal.
Annars ska Seko sluta hjälpa
Tesla med viss teknik.
Det säger Seko.
Det handlar om hjälp med
nätverk, fiber och telefon
från organisationen Tech Sverige
som är med i Seko.
– Vi kommer inte
att hjälpa Tesla med service, underhåll,
eller att installera något,
säger Gabriella Lavecchia på Seko.
Tesla har fram till den 30 oktober
att ändra sig om avtal.
Seko hoppas att det här
ska få Tesla att ändra sig.
Strejk i två år
- Fackförbundet Metall
har strejkat på Tesla i två år.
Flera personer jobbar inte
på Teslas verkstäder i Sverige.
- En myndighet som
heter Medlingsinstitutet
har försökt få Metall
och Tesla att komma överens.
- Men i september
gav myndigheten upp.
De sa att fackförbundet
och Tesla aldrig kommer
att komma överens.
Men strejken fortsätter ändå.
- Samtidigt går det
dåligt för Tesla.
De säljer färre bilar i Sverige
och i resten av Europa.
- Det är Elon Musk
som äger det mesta
av företaget Tesla.
- Han är världens rikaste man.
Han har jobbat mycket för
USAs ledare Donald Trump.
