Tesla kan få mindre hjälp

Det har länge varit bråk

mellan fackförbundet Metall

och företaget Tesla

som gör bilar som går på el.

Metall vill att Tesla

ordnar regler för arbetarna

på Teslas verkstäder i Sverige.

Det är regler om löner, tider,

semester, pension och annat.

Det kallas kollektivavtal.

Men Tesla vill inte ordna det.

Nu säger fackförbundet Seko

att de vill hjälpa fackförbundet Metall.

Seko ska straffa Tesla.

Tesla måste ordna

kollektivavtal.

Annars ska Seko sluta hjälpa

Tesla med viss teknik.

Det säger Seko.

Det handlar om hjälp med

nätverk, fiber och telefon

från organisationen Tech Sverige

som är med i Seko.

– Vi kommer inte

att hjälpa Tesla med service, underhåll,

eller att installera något,

säger Gabriella Lavecchia på Seko.

Tesla har fram till den 30 oktober

att ändra sig om avtal.

Seko hoppas att det här

ska få Tesla att ändra sig.

8 SIDOR/TT