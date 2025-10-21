Sverige

Vakten har ett band på sig där det står konflikt. Bakom vakten syns ingången till Tesla.

En vakt från fackförbundet Metall utanför Teslas verkstad i Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT

Tesla kan få mindre hjälp

Det har länge varit bråk
mellan fackförbundet Metall
och företaget Tesla
som gör bilar som går på el.

Metall vill att Tesla
ordnar regler för arbetarna
på Teslas verkstäder i Sverige.

Det är regler om löner, tider,
semester, pension och annat.
Det kallas kollektivavtal.
Men Tesla vill inte ordna det.

Nu säger fackförbundet Seko
att de vill hjälpa fackförbundet Metall.
Seko ska straffa Tesla.

Tesla måste ordna
kollektivavtal.
Annars ska Seko sluta hjälpa
Tesla med viss teknik.
Det säger Seko.

Det handlar om hjälp med
nätverk, fiber och telefon
från organisationen Tech Sverige
som är med i Seko.

– Vi kommer inte
att hjälpa Tesla med service, underhåll,
eller att installera något,
säger Gabriella Lavecchia på Seko.

Tesla har fram till den 30 oktober
att ändra sig om avtal.
Seko hoppas att det här
ska få Tesla att ändra sig.

8 SIDOR/TT

Strejk i två år

  • Fackförbundet Metall
    har strejkat på Tesla i två år.
    Flera personer jobbar inte
    på Teslas verkstäder i Sverige.
  • En myndighet som
    heter Medlingsinstitutet
    har försökt få Metall
    och Tesla att komma överens.
  • Men i september
    gav myndigheten upp.
    De sa att fackförbundet
    och Tesla aldrig kommer
    att komma överens.
    Men strejken fortsätter ändå.
  • Samtidigt går det
    dåligt för Tesla.
    De säljer färre bilar i Sverige
    och i resten av Europa.
  • Det är Elon Musk
    som äger det mesta
    av företaget Tesla.
  • Han är världens rikaste man.
    Han har jobbat mycket för
    USAs ledare Donald Trump.
En bild på Elon Musk. Elon Musk är chef för Tesla. Foto: Leon Neal/AP/TT

21 oktober 2025

