Sverige

En närbild på lamporna på taket på en polisbil.

En elev skar en annan elev på en skola. Poliserna åkte dit. Foto: TT

Elev skar elev med kniv

En elev har skurit
en annan elev med en kniv.
Det hände i onsdags
på en gymnasieskola
i Bengtsfors i Dalsland.

Den skadade eleven
fick åka till sjukhus.
Han kommer att klara sig.

Poliserna har tagit fast
eleven som är misstänkt
för att ha skadat
den andra eleven.

Det är inte klart
varför de två eleverna
började bråka.

8 SIDOR/TT

18 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    18 september, 2025 kl. 09:45

    Nemän så hemskt. Snart kan man inte skicka sina barn till skolan

    Svara
  2. Aron Lindblom skriver:
    18 september, 2025 kl. 09:48

    Jag tycker det är så tråkigt att man inte kan gå utanför huset utan att vara räddnlängre

    Svara
  3. Robin Jonnerby skriver:
    18 september, 2025 kl. 09:49

    Jo jag håller med dig Aron Linblom, det är riktigt bra skrivet

    Svara
  4. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    18 september, 2025 kl. 09:50

    Sådana saker hände inte förut!!!

    Svara
  5. Kalle utan balle skriver:
    18 september, 2025 kl. 09:51

    V jag håller med 🙂 Börja protestera nu tack 🤠

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar