Sverige
En elev skar en annan elev på en skola. Poliserna åkte dit. Foto: TT
Elev skar elev med kniv
En elev har skurit
en annan elev med en kniv.
Det hände i onsdags
på en gymnasieskola
i Bengtsfors i Dalsland.
Den skadade eleven
fick åka till sjukhus.
Han kommer att klara sig.
Poliserna har tagit fast
eleven som är misstänkt
för att ha skadat
den andra eleven.
Det är inte klart
varför de två eleverna
började bråka.
18 september 2025
