Elev skar elev med kniv

En elev har skurit

en annan elev med en kniv.

Det hände i onsdags

på en gymnasieskola

i Bengtsfors i Dalsland.

Den skadade eleven

fick åka till sjukhus.

Han kommer att klara sig.

Poliserna har tagit fast

eleven som är misstänkt

för att ha skadat

den andra eleven.

Det är inte klart

varför de två eleverna

började bråka.

