En ambulans i full fart.

Två personer fick åka ambulans till sjukhus. Bilden är gammal. Foto: TT

Kraftig brand på boende

Det har varit en kraftig
brand i ett boende för gamla.
Det hände i Sunne i Värmland.

Branden började på natten
mellan onsdag och torsdag.
Elden spred sig hundra meter
på vinden i huset.

90 personer fick
lämna sina hem.
Två personer blev skadade.
De fick åka ambulans
till sjukhus.
Det är inte klart hur
allvarligt skadade de är.

Brandmän från flera
platser kämpade mot elden.
Ungefär klockan 06 på torsdagen
var branden under kontroll.

– Det mesta är släckt.
Nu kollar vi att elden
inte har spridit sig
till andra hus.

Det säger Mattias Andersson
från räddningstjänsten.

Personerna som fått
lämna sina hem har
fått plats på hotell.

Polisen tror inte
att branden har med
något brott att göra.

8 SIDOR/TT

25 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. Hata måndagar skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:38

    😭

    Svara
  2. lionel skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:45

    nej sik ja 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

    Svara
  3. rai i 4.an. skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:46

    det var inte att de hände 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭

    Svara
  4. alexandra skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:47

    nej det är hemskt💔😭

    Svara
  5. lol skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:48

    hurrr

    Svara
  6. Younis skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:49

    NeJJJ 😢😭

    Svara
  7. nicolas skriver:
    25 september, 2025 kl. 09:53

    omg hur hände och vart men har ni godis

    Svara
  8. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 september, 2025 kl. 10:08

    Viktigaste att ingen dog…har de inte brandalarm???😊

    Svara
  9. Rafida skriver:
    25 september, 2025 kl. 10:21

    💔💔

    Svara
  10. anonym' skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:27

    Ojj det här är inte bra, hur mår Sunne 😂😭

    Svara
  11. bib skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:51

    hopas ala kom ut sekert fron hemen ock at ala mor bra.

    Svara
  12. Olena skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:32

    🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥nej🤬

    Svara
