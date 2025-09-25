Kraftig brand på boende

Det har varit en kraftig

brand i ett boende för gamla.

Det hände i Sunne i Värmland.

Branden började på natten

mellan onsdag och torsdag.

Elden spred sig hundra meter

på vinden i huset.

90 personer fick

lämna sina hem.

Två personer blev skadade.

De fick åka ambulans

till sjukhus.

Det är inte klart hur

allvarligt skadade de är.

Brandmän från flera

platser kämpade mot elden.

Ungefär klockan 06 på torsdagen

var branden under kontroll.

– Det mesta är släckt.

Nu kollar vi att elden

inte har spridit sig

till andra hus.

Det säger Mattias Andersson

från räddningstjänsten.

Personerna som fått

lämna sina hem har

fått plats på hotell.

Polisen tror inte

att branden har med

något brott att göra.

8 SIDOR/TT