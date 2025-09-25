Sverige
Två personer fick åka ambulans till sjukhus. Bilden är gammal. Foto: TT
Kraftig brand på boende
Det har varit en kraftig
brand i ett boende för gamla.
Det hände i Sunne i Värmland.
Branden började på natten
mellan onsdag och torsdag.
Elden spred sig hundra meter
på vinden i huset.
90 personer fick
lämna sina hem.
Två personer blev skadade.
De fick åka ambulans
till sjukhus.
Det är inte klart hur
allvarligt skadade de är.
Brandmän från flera
platser kämpade mot elden.
Ungefär klockan 06 på torsdagen
var branden under kontroll.
– Det mesta är släckt.
Nu kollar vi att elden
inte har spridit sig
till andra hus.
Det säger Mattias Andersson
från räddningstjänsten.
Personerna som fått
lämna sina hem har
fått plats på hotell.
Polisen tror inte
att branden har med
något brott att göra.
8 SIDOR/TT
25 september 2025
