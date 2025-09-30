Sverige
Från fiket i Rågsved gick det att se hur ungdomar sålde droger på torget. Men nu har det blivit tryggare. Foto: Christine Olsson/TT
Lag gjorde Rågsved tryggare
Förra året började
en ny lag att gälla.
Lagen heter vistelseförbud.
Poliserna kan använda lagen
för att förbjuda personer
från att vara i vissa områden,
till exempel skolor och torg.
Förbudet gäller i sex månader.
Personerna behöver inte
vara dömda för brott.
Det behövs inte heller
någon rättegång.
Det räcker att poliserna tror
att personerna kan göra brott
eller hjälpa brottslingar.
Om personerna ändå går till områden
där de är förbjudna att vara
kan de dömas till böter
eller fängelse.
Lagen har gjort
att flera platser är tryggare.
Det säger poliserna.
Rågsved i Stockholm
är en sådan plats.
Förut hade området problem
med unga personer
som sålde droger på torget.
– För ett par år sedan
var det kaos här.
Nu är det mycket bättre.
Det säger en person
som äger en affär i Rågsved.
Efter den nya lagen
har brott med våld och droger
blivit färre i Rågsved.
Det säger poliserna.
I slutet av september
var det 117 personer i Sverige
som var förbjudna
att vara på vissa platser.
Flest personer fanns i Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Men lagen har fått kritik.
Organisationerna
Sveriges advokatsamfund
och Institutet för mänskliga rättigheter
är emot delar av lagen.
Det är fel att poliser
och åklagare kan stoppa
personer från att röra sig fritt
utan att personerna
har gjort något brott.
Det tycker organisationerna.
Myndigheten
Diskrimineringsombudsmannen, DO,
är också kritisk.
Det finns risk att poliserna
använder lagen mot
vissa grupper av personer.
Det kan vara orättvist,
diskriminering, säger DO.
8 SIDOR/TT
30 september 2025
Jättebra
Kul
Gillas inte. Bara för att en människa råkar se annorlunda ut, behöver ju detta inte betyda att han hjälper dem som begår brott.