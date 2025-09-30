Lag gjorde Rågsved tryggare

Förra året började

en ny lag att gälla.

Lagen heter vistelseförbud.

Poliserna kan använda lagen

för att förbjuda personer

från att vara i vissa områden,

till exempel skolor och torg.

Förbudet gäller i sex månader.

Personerna behöver inte

vara dömda för brott.

Det behövs inte heller

någon rättegång.

Det räcker att poliserna tror

att personerna kan göra brott

eller hjälpa brottslingar.

Om personerna ändå går till områden

där de är förbjudna att vara

kan de dömas till böter

eller fängelse.

Lagen har gjort

att flera platser är tryggare.

Det säger poliserna.

Rågsved i Stockholm

är en sådan plats.

Förut hade området problem

med unga personer

som sålde droger på torget.

– För ett par år sedan

var det kaos här.

Nu är det mycket bättre.

Det säger en person

som äger en affär i Rågsved.

Efter den nya lagen

har brott med våld och droger

blivit färre i Rågsved.

Det säger poliserna.

I slutet av september

var det 117 personer i Sverige

som var förbjudna

att vara på vissa platser.

Flest personer fanns i Stockholm,

Göteborg och Malmö.

Men lagen har fått kritik.

Organisationerna

Sveriges advokatsamfund

och Institutet för mänskliga rättigheter

är emot delar av lagen.

Det är fel att poliser

och åklagare kan stoppa

personer från att röra sig fritt

utan att personerna

har gjort något brott.

Det tycker organisationerna.

Myndigheten

Diskrimineringsombudsmannen, DO,

är också kritisk.

Det finns risk att poliserna

använder lagen mot

vissa grupper av personer.

Det kan vara orättvist,

diskriminering, säger DO.

