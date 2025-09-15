Sverige

En polisbil utanför häktet.

Fängelset i Borås där häktet finns. Foto: Adam Ihse/TT

Män som rymde är fast igen

I söndags rymde
två män från ett häkte
i staden Borås.

Men nu är männen
fast igen.
Folk som hade sett männen
i Bollebygd
larmade poliserna.

Båda männen har gjort
allvarliga brott
och var dömda
till flera år i fängelse.

Men det fanns inte plats
för dem i ett vanligt fängelse.
Därför var de på ett häkte
för misstänkta brottslingar.

Det är inte klart
hur männen kunde rymma.
Men de ska ha klättat
över flera staket
efter att en annan brottsling
låtsats att han blev sjuk.

Det säger TV4s nyheter.

8 SIDOR/TT

15 september 2025

2 kommentarer
  1. V skriver:
    15 september, 2025 kl. 15:24

    Ge dom extra straff för rymning, och skicka till Estland deras fängelser är säkrare

    Svara
  2. Bb skriver:
    15 september, 2025 kl. 15:26

    Han som låtsades vara sjuk borde få 2 år extra

    Svara
