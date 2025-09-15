Män som rymde är fast igen

I söndags rymde

två män från ett häkte

i staden Borås.

Men nu är männen

fast igen.

Folk som hade sett männen

i Bollebygd

larmade poliserna.

Båda männen har gjort

allvarliga brott

och var dömda

till flera år i fängelse.

Men det fanns inte plats

för dem i ett vanligt fängelse.

Därför var de på ett häkte

för misstänkta brottslingar.

Det är inte klart

hur männen kunde rymma.

Men de ska ha klättat

över flera staket

efter att en annan brottsling

låtsats att han blev sjuk.

Det säger TV4s nyheter.

