Ny nationalpark i Sverige

I Sverige finns det

31 särskilda platser i naturen.

De kallas nationalparker.

Det är platser med natur

som är viktig att skydda.

Det är riksdagen

som bestämmer vilka platser som

ska vara nationalparker.

Nu finns en ny sådan park.

Den ligger i Stockholms skärgård.

Den heter Nämdöskärgårdens

nationalpark.

Parken är nästan lika stor

som Stockholm stad.

Den har 1 300 öar.

Men öarna är bara

tre procent av parken.

Resten är hav, Östersjön.

Du kan åka till öarna

med egen båt eller kajak.

Det går bra att tälta två nätter

på de flesta av öarna.

Till den större ön Bullerön

går båtar från Stavsnäs

i Värmdö utanför Stockholm.

På Bullerön finns ett hus

där du kan hyra ett rum.

8 SIDOR/TT