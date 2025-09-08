Sverige
Två personer paddlar kajak vid Bullerön i Stockholms skärgård. Foton: Henrik Montgomery
En snok i vattnet på Bullerön.
Får och barn på Bullerön.
Ny nationalpark i Sverige
I Sverige finns det
31 särskilda platser i naturen.
De kallas nationalparker.
Det är platser med natur
som är viktig att skydda.
Det är riksdagen
som bestämmer vilka platser som
ska vara nationalparker.
Nu finns en ny sådan park.
Den ligger i Stockholms skärgård.
Den heter Nämdöskärgårdens
nationalpark.
Parken är nästan lika stor
som Stockholm stad.
Den har 1 300 öar.
Men öarna är bara
tre procent av parken.
Resten är hav, Östersjön.
Du kan åka till öarna
med egen båt eller kajak.
Det går bra att tälta två nätter
på de flesta av öarna.
Till den större ön Bullerön
går båtar från Stavsnäs
i Värmdö utanför Stockholm.
På Bullerön finns ett hus
där du kan hyra ett rum.
Mer om Sveriges nationalparker.
8 SIDOR/TT
Nationalparker i Sverige
- Sverige fick sin första nationalpark år 1909.
- Det finns nationalparker i hela landet,
från fjällen till kusten.
- Syftet är att skydda naturen
så att den finns kvar i framtiden.
- Alla får vara i en nationalpark,
men ibland finns hårdare regler
än i annan natur.
8 september 2025