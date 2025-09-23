Riksbanken sänkte räntan i juni.

Nu sänker de räntan igen,

till 1,75 procent.

Riksbankens ränta

styr hur bankerna

gör med sina räntor.

Om Riksbanken sänker räntan

blir det billigare för folk

som har lån hos bankerna.

Då betalar de mindre pengar

till bankerna varje månad.

Nästan hälften

av alla hushåll i Sverige

har lånat pengar av banken

för att köpa ett hus

eller en lägenhet.

Räntan i Sverige

är väldigt låg i dag

jämfört med hur det har varit.

På 1990-talet var

räntan över tio procent

för folk som hade lån.

8 SIDOR/TT