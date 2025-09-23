Sverige

En hand som håller i sedlar som är värda 500 kronor.

Det blir billigare för folk med lån. Foto. Henrik Montgomery/TT

Riksbanken sänker räntan

Riksbanken sänkte räntan i juni.
Nu sänker de räntan igen,
till 1,75 procent.

Riksbankens ränta
styr hur bankerna
gör med sina räntor.
Om Riksbanken sänker räntan
blir det billigare för folk
som har lån hos bankerna.
Då betalar de mindre pengar
till bankerna varje månad.

Nästan hälften
av alla hushåll i Sverige
har lånat pengar av banken
för att köpa ett hus
eller en lägenhet.

Räntan i Sverige
är väldigt låg i dag
jämfört med hur det har varit.
På 1990-talet var
räntan över tio procent
för folk som hade lån.

8 SIDOR/TT

23 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. V skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:36

    Jättebra

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:42

    5miljoner har skulder och regering vill sänka bidrag…uf

    Svara
  3. Veronika skriver:
    23 september, 2025 kl. 11:51

    Det är genom arbete som man är någon .bidrag ska ingen leva på.att gå på bidrag är inte hälsosamt.

    Svara
  4. . skriver:
    23 september, 2025 kl. 13:23

    de som har obotligt cancer ,als eller ms.har rätt till bidrag. Alla andra måste skaffa jobb.inte rätt att leva på socialbidrag.

    Svara
  5. Bilal skriver:
    23 september, 2025 kl. 17:47

    Jättebra

    Svara
