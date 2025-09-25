Sverige

En överkropp. På bröstet hänger ett stetoskop och en röd skylt som det står läkare på.

En läkare i Jönköping gjorde många fel med barn. Foto: TT

Sjuka barn fick inte hjälp

En läkare som jobbar
med barn i Jönköping
har gjort många fel.

Ungefär 80 barn
med fel på hjärtat
fick inte hjälp.
Läkaren sa att barnen
var friska.

Flera av barnen måste
nu opereras.
Det berättar P4 Jönköping.

– Så här ska det inte vara.
Du ska kunna lita på din läkare.

Det säger en chef på sjukhuset
i Jönköping till P4.

Barnen sökte hjälp
för att de hade
problem med hjärtat.
De var trötta och
hade svårt att andas.

Läkaren undersökte barnen
och sa att de var friska.

Men så var det inte.
När barnen sökte hjälp igen
såg andra läkare
att barnen hade fel på hjärtat.

Nu undersöker regionen i Jönköping
om läkaren gjort fler fel.
De ska kontrollera
alla barn som läkaren
har sagt var friska.
Det är över 700 barn.

25 september 2025

  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    25 september, 2025 kl. 10:11

    Så är det..doktorer är aroganta och otrevliga…profylaxe är viktigt-här ser du result!

    Svara
  2. Emma skriver:
    25 september, 2025 kl. 11:10

    Eftersom medfödda hjärtfel (CHD), som är strukturella hjärtproblem som finns från födseln, påverkar cirka 0,8–1,0 % av alla levande födda barn i många länder – hur är det möjligt att 80 barn av 700 har hjärtfel?

    Svara
  3. V skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:26

    Verkar som om läkaren inte brydde sig.

    Svara
  4. Gubbe som är 1000000 år gammal skriver:
    25 september, 2025 kl. 12:57

    Doktorn borde hamna i fängelse

    Svara
  5. jsbkcs skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:24

    fy va dåligt av läkaren

    Svara
  6. Hallåa skriver:
    25 september, 2025 kl. 13:42

    Märkligt av läkare att inte behandla barnen rätt😡 undrar om han är utbildad hmm

    Svara
