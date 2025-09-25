Sverige
En läkare i Jönköping gjorde många fel med barn. Foto: TT
Sjuka barn fick inte hjälp
En läkare som jobbar
med barn i Jönköping
har gjort många fel.
Ungefär 80 barn
med fel på hjärtat
fick inte hjälp.
Läkaren sa att barnen
var friska.
Flera av barnen måste
nu opereras.
Det berättar P4 Jönköping.
– Så här ska det inte vara.
Du ska kunna lita på din läkare.
Det säger en chef på sjukhuset
i Jönköping till P4.
Barnen sökte hjälp
för att de hade
problem med hjärtat.
De var trötta och
hade svårt att andas.
Läkaren undersökte barnen
och sa att de var friska.
Men så var det inte.
När barnen sökte hjälp igen
såg andra läkare
att barnen hade fel på hjärtat.
Nu undersöker regionen i Jönköping
om läkaren gjort fler fel.
De ska kontrollera
alla barn som läkaren
har sagt var friska.
Det är över 700 barn.
8 SIDOR/TT
25 september 2025
Så är det..doktorer är aroganta och otrevliga…profylaxe är viktigt-här ser du result!
Eftersom medfödda hjärtfel (CHD), som är strukturella hjärtproblem som finns från födseln, påverkar cirka 0,8–1,0 % av alla levande födda barn i många länder – hur är det möjligt att 80 barn av 700 har hjärtfel?
Verkar som om läkaren inte brydde sig.
Doktorn borde hamna i fängelse
fy va dåligt av läkaren
Märkligt av läkare att inte behandla barnen rätt😡 undrar om han är utbildad hmm