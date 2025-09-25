Sjuka barn fick inte hjälp

En läkare som jobbar

med barn i Jönköping

har gjort många fel.

Ungefär 80 barn

med fel på hjärtat

fick inte hjälp.

Läkaren sa att barnen

var friska.

Flera av barnen måste

nu opereras.

Det berättar P4 Jönköping.

– Så här ska det inte vara.

Du ska kunna lita på din läkare.

Det säger en chef på sjukhuset

i Jönköping till P4.

Barnen sökte hjälp

för att de hade

problem med hjärtat.

De var trötta och

hade svårt att andas.

Läkaren undersökte barnen

och sa att de var friska.

Men så var det inte.

När barnen sökte hjälp igen

såg andra läkare

att barnen hade fel på hjärtat.

Nu undersöker regionen i Jönköping

om läkaren gjort fler fel.

De ska kontrollera

alla barn som läkaren

har sagt var friska.

Det är över 700 barn.

8 SIDOR/TT