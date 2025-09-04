Sverige

  • PAR I SäNG

    Att strypa någon under sex har blivit vanligare bland unga personer. Det är farligt, säger experter. Foto: Robert Henriksson/TT

  • Eva Rudd, rättsläkare på RM Stockholm

    Eva Rudd är läkare på myndigheten som varnar för strypsex. Foto: Johan Göransson/TT

Strypsex vanligt bland unga

Strypsex verkar bli vanligare
bland unga personer.
Det visar undersökningar
från flera länder.

I Sverige har rättegångar
som handlar om våldsamt sex
med strypning blivit vanligare.

Men strypsex även där båda är överens
kan vara mycket farligt.
Hjärnan får inte luft.
Det är risk för att personen
som stryps dör eller
får allvarliga skador på hjärnan.

Det är dessutom
extra farligt för unga personer.
Det varnar myndigheten
Rättsmedicinalverket, RMV, för.

– Ungas hjärnor har inte
utvecklats färdigt.
De kan få problem att lära sig saker
resten av livet av det här.
Det finns studier som visar det.

Det säger läkaren Eva Rudd.
Hon jobbar på myndigheten.

– Vuxna måste prata med unga
om hur farligt det är
för hjärnan att ha strypsex.
Det händer att folk dör,
säger Eva Rudd.

Nästa år ska myndigheten
göra en undersökning bland unga
i Sverige om strypsex.

Vad är strypsex?

  • Strypsex är när en person
    tar ett grepp runt halsen
    på den andra personen
    som den har sex med.
    Den personen får då svårt att andas.
    Vissa tycker det känns spännande.
    Andra tycker att det gör ont
    eller blir rädda.
  • Många använder ett ord
    för att visa när den andra
    personen ska sluta eller pausa.
    Men när hjärnan inte får något syre
    är det inte säkert att kroppen lyder.
    Det varnar experter för.

4 september 2025

  1. Sofia skriver:
    4 september, 2025 kl. 10:28

    Hur mänga procent eller hur stor andel är vanligt och vanligare? Vanligt kan betyda oftare än vanligare eller tvärtom…

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      4 september, 2025 kl. 11:11

      Hej!

      Undersökningar från flera länder
      visar att strypsex är mycket
      vanligt bland unga.
      I Australien svarade över hälften
      att de använder stryptag
      när de har sex.

      Svenska experter tror
      att strypsex är lika
      vanligt i Sverige.
      Men det finns ingen svensk
      undersökning om detta än.

      Men siffror visar att
      brott om strypsex ökar i Sverige.
      År 2023 ökade rättegångar
      om strypsex med 75 procent.
      År 2024 var det ännu fler.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Sofia skriver:
    4 september, 2025 kl. 11:25

    Uf, över hälften? – det är hemskt, jag gissade på 5-7%. Men det kan också vara positivt att rättegångar ökar, då kan man tolka det att man inser att det är inte ok beteende, att det är inte normaliserat. Syrebrist i hjärna är ingenting att leka med.

  3. V skriver:
    4 september, 2025 kl. 11:45

    Sex ska man njuta av och inget annat. Tycker detta är för djävligt.

  4. varför skriva namn skriver:
    4 september, 2025 kl. 13:15

    NAJS!

  5. PidgeyHeart skriver:
    4 september, 2025 kl. 14:52

    : (

  6. Muslim Person skriver:
    4 september, 2025 kl. 18:26

    Vad äckligt

