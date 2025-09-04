Strypsex vanligt bland unga

Strypsex verkar bli vanligare

bland unga personer.

Det visar undersökningar

från flera länder.

I Sverige har rättegångar

som handlar om våldsamt sex

med strypning blivit vanligare.

Men strypsex även där båda är överens

kan vara mycket farligt.

Hjärnan får inte luft.

Det är risk för att personen

som stryps dör eller

får allvarliga skador på hjärnan.

Det är dessutom

extra farligt för unga personer.

Det varnar myndigheten

Rättsmedicinalverket, RMV, för.

– Ungas hjärnor har inte

utvecklats färdigt.

De kan få problem att lära sig saker

resten av livet av det här.

Det finns studier som visar det.

Det säger läkaren Eva Rudd.

Hon jobbar på myndigheten.

– Vuxna måste prata med unga

om hur farligt det är

för hjärnan att ha strypsex.

Det händer att folk dör,

säger Eva Rudd.

Nästa år ska myndigheten

göra en undersökning bland unga

i Sverige om strypsex.

