Sverige
Att strypa någon under sex har blivit vanligare bland unga personer. Det är farligt, säger experter. Foto: Robert Henriksson/TT
Eva Rudd är läkare på myndigheten som varnar för strypsex. Foto: Johan Göransson/TT
Strypsex vanligt bland unga
Strypsex verkar bli vanligare
bland unga personer.
Det visar undersökningar
från flera länder.
I Sverige har rättegångar
som handlar om våldsamt sex
med strypning blivit vanligare.
Men strypsex även där båda är överens
kan vara mycket farligt.
Hjärnan får inte luft.
Det är risk för att personen
som stryps dör eller
får allvarliga skador på hjärnan.
Det är dessutom
extra farligt för unga personer.
Det varnar myndigheten
Rättsmedicinalverket, RMV, för.
– Ungas hjärnor har inte
utvecklats färdigt.
De kan få problem att lära sig saker
resten av livet av det här.
Det finns studier som visar det.
Det säger läkaren Eva Rudd.
Hon jobbar på myndigheten.
– Vuxna måste prata med unga
om hur farligt det är
för hjärnan att ha strypsex.
Det händer att folk dör,
säger Eva Rudd.
Nästa år ska myndigheten
göra en undersökning bland unga
i Sverige om strypsex.
8 SIDOR/TT
Vad är strypsex?
- Strypsex är när en person
tar ett grepp runt halsen
på den andra personen
som den har sex med.
Den personen får då svårt att andas.
Vissa tycker det känns spännande.
Andra tycker att det gör ont
eller blir rädda.
- Många använder ett ord
för att visa när den andra
personen ska sluta eller pausa.
Men när hjärnan inte får något syre
är det inte säkert att kroppen lyder.
Det varnar experter för.
4 september 2025
Hur mänga procent eller hur stor andel är vanligt och vanligare? Vanligt kan betyda oftare än vanligare eller tvärtom…
Hej!
Undersökningar från flera länder
visar att strypsex är mycket
vanligt bland unga.
I Australien svarade över hälften
att de använder stryptag
när de har sex.
Svenska experter tror
att strypsex är lika
vanligt i Sverige.
Men det finns ingen svensk
undersökning om detta än.
Men siffror visar att
brott om strypsex ökar i Sverige.
År 2023 ökade rättegångar
om strypsex med 75 procent.
År 2024 var det ännu fler.
Hälsningar,
8 Sidor
Uf, över hälften? – det är hemskt, jag gissade på 5-7%. Men det kan också vara positivt att rättegångar ökar, då kan man tolka det att man inser att det är inte ok beteende, att det är inte normaliserat. Syrebrist i hjärna är ingenting att leka med.
Sex ska man njuta av och inget annat. Tycker detta är för djävligt.
NAJS!
: (
Vad äckligt