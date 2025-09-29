Sverige

    Många har svårt att förstå vårdens appar. Foto: Christine Olsson/TT

    Måns Jonasson är expert på Internetstiftelsen. Foto: Kristina Alexanderson/Internetstiftelsen

Svårt att boka vård i appar

När du är sjuk kan du
boka vård i appar
på mobilen eller datorn.
Det tycker många är bra.

Men apparna får också
mycket kritik.
Många tycker att de
är svåra att använda.

23 procent av alla svenskar
har låtit bli att boka vård
för att de inte förstår apparna.

Det visar en ny undersökning
från organisationen
Internetstiftelsen.

– Det är en väldigt hög siffra.
Det kan betyda att apparna
inte är så bra
som de borde vara.

Det säger Måns Jonasson
på Internetstiftelsen.

Både unga och gamla människor
tycker att apparna är
svåra att använda.

Problemen kan handla om
att det är svårt
att få hjälp i apparna.
Eller att hitta rätt läkare.

8 SIDOR/TT

FRÅGA

Har du bokat vård i en app?

Se hur andra har röstat

29 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. z skriver:
    29 september, 2025 kl. 10:07

    ja det är det verkligen. vi som är gamla har svårt att klara av detta.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    29 september, 2025 kl. 12:42

    Jag är ung vuxen. Jag tycker att det är svårare att använda appen jämfört med webbläsaren.

    Svara
  3. HarryPotter skriver:
    29 september, 2025 kl. 12:47

    Varför är det så här😮

    Svara
  4. lisa skriver:
    29 september, 2025 kl. 13:12

    ja det stämmer

    Svara
  5. Hallåa skriver:
    29 september, 2025 kl. 14:33

    Tycker det är jättebra och mycket lätt😊 förstår inte problemet 🤔är väl bara lära sig.punkt slut!!

    Svara
Kommentarer och regler
