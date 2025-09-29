Svårt att boka vård i appar

När du är sjuk kan du

boka vård i appar

på mobilen eller datorn.

Det tycker många är bra.

Men apparna får också

mycket kritik.

Många tycker att de

är svåra att använda.

23 procent av alla svenskar

har låtit bli att boka vård

för att de inte förstår apparna.

Det visar en ny undersökning

från organisationen

Internetstiftelsen.

– Det är en väldigt hög siffra.

Det kan betyda att apparna

inte är så bra

som de borde vara.

Det säger Måns Jonasson

på Internetstiftelsen.

Både unga och gamla människor

tycker att apparna är

svåra att använda.

Problemen kan handla om

att det är svårt

att få hjälp i apparna.

Eller att hitta rätt läkare.

